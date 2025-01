Il Barça a caccia di nuovi ricavi: all'asta gli armadietti degli spogliatoi e altri cimeli

In attesa di conoscere il destino della vicenda legata ai tesseramenti, fin qui negati, di Dani Olmo e Pau Victor, il Barcellona ha ufficializzato la messa all’asta di alcuni cimeli della storia del club catalano.

L’iniziativa, come specifica il Barça con un comunicato ufficiale, prosegue nel piano relativo alla memorabilia del club, approvato un anno fa, relativi al Camp Nou, che sta vivendo l’ultima parte dei lavori di riqualificazione che consegneranno ai blaugrana uno stadio avveniristico e un’importante fonte di reddito, anche grazie all’accordo con Spotify per quanto riguarda i naming rights.

Gli oggetti saranno messi all’asta da Goldin, fondata nel 2012 e conosciuta grazie al documentario Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch, con la procedura delle offerte che sarà aperta il prossimo 23 gennaio alle 10.00 e si concluderà il 13 febbraio alle 4.00. Il processo sarà aperto a tutti. All’asta andranno armadietti usati dai giocatori nel corso degli anni, i dischetti del rigore, le bandierine dei calci d’angolo e gli stemmi del club posizionati davanti alle panchine. Saranno inoltre disponibili all’acquisto le fotografie delle squadre che hanno vinto le cinque Champions League (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15), esposte negli spogliatoi e nel tunnel dei giocatori dello stadio. In totale, contando solamente la base d’asta per tutti i cimeli, il valore degli oggetti in vendita è di circa 1 milione di euro.

Continua così la collaborazione fra Barcellona e Goldin, che negli anni passato ha già bandito le aste per la maglia di Lionel Messi dalla vittoria contro il Real Madrid nell’aprile 2017, un adesivo firmato di Lamine Yamal e un altro adesivo del debutto di Leo Messi, tra altri articoli.

Chi vuole aggiudicarsi l’armadietto di Messi, oggetto più prezioso dell’asta che aprirà il 23 gennaio, dovrà scontrarsi con offerte che saranno di minimo 350.000 dollari. Per gli altri, si va da una base di 100.000 dollari per l’armadietto usato negli anni da Maradona, Guardiola e Piqué ai 2.5000 dollari per quello usato da Dembelé, ora al PSG. Mentre quello di Ronaldinho parte da una quotazione di 100.000 dollari. I dischetti del calcio di rigore valgono minimo 5.000 dollari a testa, mentre le quattro bandiere partono da 2.000 dollari ciascuna.