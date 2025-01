Barça, il CSD concede la sospensiva: Dani Olmo e Pau Victor possono giocare

Il Barcellona può momentaneamente tirare un sospiro di sollievo. Il CSD (Consiglio Superiore dello Sport) – secondo quanto riportato da Marca – ha concesso la sospensiva straordinaria a Dani Olmo e Pau Víctor, con entrambi i giocatori che potranno disputare la prossima partita dei catalani.

Dopo il rifiuto da parte dei tribunali, della RFEF (la Federcalcio spagnola) e della Liga, il Consiglio Superiore dello Sport ha stabilito che i due blaugrana potranno effettivamente scendere in campo in questa seconda parte della stagione. Joan Laporta tira un sospiro di sollievo, così come i due attaccanti e Hansi Flick.

Lo scorso martedì 7 gennaio, il Barcellona aveva presentato un ricorso al CSD per ottenere la sospensiva straordinaria, che finalmente è stata accolta oggi. Come ha sostenuto dall’inizio del procedimento, il club ha basato la sua difesa su due argomenti. In primo luogo, ha affermato che la documentazione era stata inviata nei tempi e nei modi corretti, ovvero tra il 30 e il 31 dicembre. In secondo luogo, il club ha contestato l’applicazione della regola 130.2 ai casi di Dani Olmo e Pau Víctor.

Secondo la normativa «un calciatore può essere registrato in una sola squadra di un club, senza possibilità di essere cancellato e reinserito nella stessa stagione, salvo casi di forza maggiore o disposizioni regolamentari». Il club ha sostenuto di non aver mai avuto l’intenzione di svincolare i giocatori, né i giocatori avevano chiesto di lasciare il club. È stata LaLiga, infatti, a non registrarli e a eliminarli dalla rosa blaugrana il 1º gennaio.

Nel frattempo, i due giocatori hanno perso due incontri: una partita di Copa del Rey a Barbastro e la semifinale di Supercoppa spagnola di questa sera contro l’Athletic Bilbao. Adesso, però, gli argomenti del club sono stati sufficienti per far sì che il CSD smentisse la decisione già presa da LaLiga e dalla Federcalcio.