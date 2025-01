Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Rino Tommasi

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 90 anni Rino Tommasi, giornalista e telecronista sportivo, voce soprattutto di tennis e pugilato. Lo riporta la testa specializzata UbiTennis.

Nato a Verona il 23 febbraio 1934, Tommasi inizia la sua carriera giornalistica a soli 19 anni, nel 1953, presso l’agenzia «Sportinformazioni» diretta da Luigi Ferrario. Successivamente si unisce alla redazione di Tuttosport, e nel 1965 entra a far parte de La Gazzetta dello Sport, dove resterà per oltre quattro decenni. Inoltre, collabora anche con testate come La Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli.

Dal 1959 al 1970, parallelamente al giornalismo, si dedica anche all’organizzazione di incontri di pugilato attraverso la sua società ITOS (Italiana Organizzazioni Sportive), portando eventi al Palazzo dello Sport di Roma e diventando il più giovane organizzatore di eventi pugilistici al mondo. Nel 1968 viene nominato responsabile dell’ufficio stampa della Lazio dal presidente Umberto Lenzini, incarico che ricopre per un anno.

A partire dal settembre 1970, dirige per circa dieci anni la rivista mensile specializzata Tennis Club. Il 22 novembre 1969 organizza a Roma il match per il titolo mondiale dei pesi medi tra Nino Benvenuti e Luis Rodríguez, trasmesso in diretta dalla Rai. Nonostante un incasso di 94,682 milioni di lire, i biglietti venduti sono solo 9.617, portandolo a concludere la sua attività nel pugilato con la convinzione che “la boxe è finita”, incapace di competere con l’ascesa della televisione.

Nel 1981 diventa il primo direttore dei servizi sportivi di Canale 5, e dieci anni più tardi assume lo stesso ruolo per Tele. Negli anni Ottanta è ideatore e conduttore di La grande boxe, un programma settimanale dedicato al pugilato trasmesso dalle reti Fininvest. Spesso affiancato dall’amico Gianni Clerici, ma anche da Roberto Lombardi e Ubaldo Scanagatta, commenta i principali eventi tennistici per diverse emittenti, da TV Koper Capodistria a Tele+ e SKY Sport, fino al 2010. Tra il 2009 e il 2011 collabora con Dahlia TV per le telecronache di boxe sulla piattaforma digitale terrestre.

Nel corso della sua carriera, ha seguito come giornalista 13 edizioni dei Giochi olimpici e, come telecronista, oltre 400 incontri per titoli mondiali di pugilato, 7 edizioni del Super Bowl NFL e 149 tornei del Grande Slam.