Banca Ifis lancia un’Opas da 298 milioni sul 100% di Illimity Bank

Banca Ifis presenta un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank per 298 milioni di euro. La decisione, adottata dal cda di Banca Ifis presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, è finalizzata all’acquisizione da parte di Banca Ifis della titolarità del 100% delle azioni di Illimity Bank quotate su Euronext Milan, Segmento Euronext Star Milan.

Un’Opas che ha portato alla immediata reazione della Borsa: la banca di Corrado Passera guadagna il 9,6% a 3,71 euro mentre l’istituto dei Fürstenberg sale dello 0,37% a 21,4 euro.

Banca Ifis ha proposto che per ciascuna azione di Illimity Bank portata in adesione all’offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis al 7 gennaio 2025. Tale corrispettivo è composto da: 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di Illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.

In caso di successo dell’offerta, l’operazione prevede l’incorporazione di Illimity Bank in Banca Ifis per favorire il percorso di crescita e consolidare il gruppo sul mercato dello specialty finance, ampliando la base delle PMI clienti, entrando in nuovi business e in nuovi segmenti e proseguendo la leadership negli Npl.

“La business combination – spiega Banca Ifis – esprimerà un valore industriale maggiore delle due realtà separate, a seguito delle sinergie di costo e di ricavo che i due Gruppi post-fusione genereranno, oltre alle economie di scala. L’operazione potrà contare su una visione industriale strategica, sostenibile e di lungo periodo, e su una governance stabile garantita dall’azionista di riferimento, La Scogliera SA

che, pur scendendo per la prima volta sotto la soglia del 50%, intende mantenere il controllo del Gruppo. L’operazione creerà valore per tutti i suoi stakeholder – azionisti, clienti, dipendenti, il sistema bancario italiano e i territori nel quale esso opera – con rilevanti benefici sotto il profilo industriale, finanziario e di sostenibilità”.

Sul fronte industriale viene evidenziato che le due banche operano con modelli di business omogenei e con molteplici elementi di complementarità che consentiranno lo sviluppo di importanti sinergie in diverse aree, a partire dalla specializzazione nei servizi finanziari verso le PMI, con particolare riferimento al comparto del factoring, del credito garantito di medio periodo e della finanza strutturata. Da una parte illimiti usufruirà della rete di Banca Ifis che, dall’altro lato, accederà a nuovi segmenti di business come il turnaround financing, rafforzandosi inoltre nell’investment banking per le Pmi e nel business Npl.

A livello finanziario, l’operazione porterà diversi benefici a partire dalle sinergie complessivamente stimate a regime in circa 75 milioni di euro l’anno, prima delle imposte: 25 milioni arriveranno dall’incremento della produttività per cliente attualmente in carico a illimity Bank che verrà arricchita con l’offerta ad alto valore aggiunto (factoring, leasing, rental) ;

50 milioni dalla complementarietà di alcuni settori di business (come, ad esempio, il comparto NPL) e l’integrazione delle strutture di governo e controllo che consentiranno di sviluppare significative sinergie di costo.

Prevista anche una maggiore diversificazione e un rafforzamento patrimoniale con impatto positivo sul Cet1 Ragio proforma che diventerebbe superiore al 14%. I costi di integrazione funzionali allo sviluppo delle sinergie sono stimati complessivamente in circa 110 milioni euro e saranno sostenuti nel corso del 2025. Banca Ifis sottolinea anche che i vantaggi per gli attuali azionisti di Illimity Bank sotto forma di dividendi e remunerazione “come dimostra la base dividendi dell’ultimo piano industriale, e con uno dei maggiori payout ratio del mercato italiano” dell’istituto che ha lanciato l’opas.

“L’opas di Banca Ifis su Illimity Bank risponde all’esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della Banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo”. Lo ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, amministratore delegato di La Scogliera, la società familiare che controlla Banca Ifis.

“L’obiettivo è creare un player industriale europeo capace di affrontare con solidità e lungimiranza le sfide che il mercato bancario ci richiede, soddisfacendo le aspettative di tutti gli azionisti che decideranno di partecipare al progetto e di proseguire con noi la storia di successo del Gruppo Banca Ifis;

una storia che si contraddistingue per i livelli di eccellenza industriali e finanziari raggiunti e per l’approccio sostenibile nella gestione del business, a beneficio delle imprese, delle persone e del nostro Paese”.