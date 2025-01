Roma, Antonello pronto a diventare il nuovo CEO del club giallorosso

Alessandro Antonello si prepara a diventare il nuovo CEO della Roma. L’attuale amministratore delegato corporate dell’Inter – come sottolineato da Sky e da Il Messaggero – è balzato in pole per il ruolo vacante, soprattutto da quando le quotazioni di Marzio Perrelli (Executive Vice President di Sky Italia) erano scese drasticamente, nonostante i due colloqui avuti con i Friedkin.

Alla fine nel casting messo in scena dalla proprietà USA l’ha spuntata Antonello che sarà quindi il nuovo CEO giallorosso andando a rilevare l’incarico che fu di Lina Souloukou, la manager greca ora approdata al Nottingham Forest. Il dirigente era all’Inter dal 2015 e conosce bene i Friedkin. È membro infatti del baord dell’ECA (European Club Association) e rappresenterà l’Italia all’interno dell’organismo di governance dei club europei fino al 2027.

Dan e Ryan hanno voluto affidare il compito ad un personaggio già inserito nel mondo del calcio da diverso tempo per sostituire Souloukou. Il nuovo CEO inizierà la sua nuova avventura nelle prossime settimane (probabilmente dal 1° febbraio). L’assenza di un CEO all’interno del club giallorosso ha anche ritardato i rinnovi di alcuni giocatori come Pisilli e Svilar, prolungamenti richiesti anche da Ranieri.

Chi è Alessandro Antonello? La carriere del dirigente

Laureato in Economia e Finanza all’Università degli Studi di Bergamo, ha conseguito l’abilitazione di Dottore Commercialista. Ha iniziato la propria carriera lavorando per Deloitte&Touche. Successivamente ha percorso la propria carriera aziendale nell’ambito finanziario ricoprendo vari ruoli manageriali, fino al 2011 quando è entrato nel mondo dello sport come direttore finanziario di Puma Italia. Poi il passaggio all’Inter nel 2015 e ora dopo 10 anni è pronto a iniziare una nuova avventura, stavolta in giallorosso.