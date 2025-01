Il gruppo Mediapason e Cronache di Spogliatoio tornano protagonisti del calcio in diretta, con l’acquisto dei diritti televisivi per la trasmissione della Final Four della Supercoppa spagnola. La competizione, dalla quale la Supercoppa italiana ha preso spunto per il format, andrà in scena a partire da questa sera, mercoledì 8 gennaio, e fino al prossimo 12 gennaio, in Arabia Saudita (pochi giorni dopo la Supercoppa italiana).

In campo scenderanno quattro squadre, per due semifinali e la finalissima. Ad affrontarsi saranno Athletic Bilbao e Barcellona (da un lato del tabellone) e Real Madrid e Maiorca, dall’altra parte, per una finale che potrebbe addirittura regalare il Clasico.

Dove vedere Supercoppa spagnola tv streaming – I match in tv

Tornando alla trasmissione delle partite, il gruppo Mediapason ha annunciato: «Torna lo spettacolo del calcio spagnolo GRATIS e IN CHIARO sulle nostre emittenti! Mercoledì 8, giovedì 9 e domenica 12 gennaio andranno in onda le tre partite della SUPERCOPPA DI SPAGNA». Di seguito, i canali sui quali sarà possibile seguire gli incontri in diretta in tutta Italia:

Lombardia – Canale 10 (Telelombardia)

Piemonte – Canale 12

Veneto – Canale 15

Trentino Alto Adige – Canale 13

Friuli Venezia Giulia – Canale 13

Emilia Romagna – Canale 12

Toscana – Canale 17

Marche – Canale 15

Abruzzo – Canale 78

Lazio – Canale 84

Campania – Canale 12

Puglia – Canale 84

Calabria – Canale 84

Sicilia – Canale 15

Dove vedere Supercoppa spagnola tv streaming – La diretta streaming

Sul fronte della diretta streaming, le partite saranno trasmesse invece ancora una volta da Cronache di Spogliatoio. «Per il secondo anno consecutivo Cronache di spogliatoio trasmetterà gratis sul proprio canale YouTube, in esclusiva digitale, le semifinali e la finale della Supercoppa di Spagna, confermando il proprio interesse e posizionamento nel mondo del broadcasting sportivo», si legge in una nota.

«Il programma completo vede iniziare la competizione l’8 gennaio, alle ore 20, con Athletic Bilbao contro Barcellona, per poi proseguire con la seconda semifinale il 9 gennaio, sempre alle ore 20, tra Real Madrid e Maiorca. Le due vincenti si sfideranno in finale il 12 gennaio (ore 20). Tutte le partite saranno disputate a Jeddah, allo stadio “King Abdullah”, con una capienza di 62.000 spettatori», chiude il comunicato.