Preziosi sacrifica la Spagna: in vendita la controllata Famosa per rilanciare il gruppo

La ristrutturazione di Giochi Preziosi sta iniziando a concretizzarsi. La storica azienda italiana di giocattoli, fondata nel 1978 e guidata da Enrico Preziosi, ex patron di Saronno, Como e Genoa, ha classificato la sua controllata spagnola Famosa come un «asset non strategico». Questa definizione, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Expansión, potrebbe preludere alla vendita della società.

Un’eventuale cessione rientrerebbe nel piano di ristrutturazione finanziaria del gruppo italiano, che nel 2019 aveva acquisito Famosa — proprietaria di marchi noti come Nancy, Pinypon e Nenuco — dal fondo di investimento Sun Capital Partners. Da diversi mesi, Giochi Preziosi è impegnata in negoziazioni con i creditori per ristrutturare il proprio debito, ormai scaduto. Alcuni istituti finanziari italiani, tra cui Banco BPM, Unicredit e Intesa Sanpaolo, hanno recentemente ceduto i crediti scaduti relativi a Famosa, con scadenza a fine 2024, a nuovi soggetti. Riporta l’edizione odierna di MF-Milano e Finanza.

Dea Capital Alternative Funds, società di gestione guidata da Gianandrea Perco, ha acquisito i crediti vantati da Unicredit e Banco BPM per un totale di 133 milioni di euro (di cui 72 milioni da Unicredit e 61 milioni da Banco BPM). Parallelamente, Europa Investimenti ha rilevato crediti per 50 milioni di euro vantati da Intesa Sanpaolo. Questi crediti potrebbero essere convertiti in equity, permettendo ai fondi di assumere il controllo del gruppo Giochi Preziosi.

Nel frattempo, Famosa sta negoziando con le banche finanziatrici per estendere la scadenza di linee di credito scadute il 31 dicembre, per un totale di circa 50 milioni di euro. Tali linee comprendono una linea di factoring da circa 27 milioni di euro, una di confirming da 15 milioni e una revolving da 7 milioni. I crediti sono stati concessi da istituti come BBVA, Santander, CaixaBank, Pichincha ed Eurofactor (Gruppo Crédit Agricole).

In merito alla possibile vendita delle attività spagnole, Famosa ha dichiarato a Expansión che i negoziati fanno parte del processo di ristrutturazione del debito di Giochi Preziosi e si augura che si possano concludere «in modo soddisfacente nei prossimi giorni». Durante queste trattative, Giochi Preziosi è assistita da Rothschild, anche se non è stato ancora fissato un prezzo di vendita. Per quanto riguarda la ristrutturazione del debito, Famosa è supportata da Deloitte come consulente finanziario e Pérez-Lorca come consulente legale.