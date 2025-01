JPMorgan pronta a raccogliere 360 mln per finanziare lo stadio dell’Everton

La banca d’affari statunitense JPMorgan sta dialogando con investitori istituzionali per raccogliere oltre 300 milioni di sterline (360 milioni di euro circa) per supportare il rifinanziamento dello stadio dell’Everton, la squadra della Premier League recentemente acquisita dalla famiglia Friedkin, che controlla anche la Roma in Serie A.

Separatamente, secondo quanto riportato da Bloomberg, la banca sta anche fornendo un prestito di 130 milioni di sterline al Friedkin Group per il club acquisito dal businessman britannico-iraniano Farhad Moshiri alla fine dello scorso anno.

L’Everton prevede di aprire il suo stadio da 53.000 posti ad agosto, in concomitanza con l’inizio della prossima stagione, anche se sono previsti alcuni eventi di prova prima di allora. Il primo di questi, un’amichevole della squadra under 18, si terrà il 17 febbraio con una capienza di 10.000 spettatori.

Il club prevede che il nuovo stadio aumenterà notevolmente il fatturato da matchday, che ammontava a 17,3 milioni di sterline al 30 giugno 2023. Il numero di posti in area hospitality per generare ricavi passerà da circa 1.400 a 5.500, secondo Colin Chong, amministratore delegato ad interim dell’Everton. Chong ha dichiarato recentemente che il club ha già venduto tutti gli abbonamenti stagionali disponibili.