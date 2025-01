«Prezzi dei biglietti a +800% in 30 anni»: la protesta dei tifosi contro i club di Premier

Alcune questioni vanno oltre le più grandi rivalità della Premier League, come dimostrato domenica dalla presenza di uno striscione del Manchester United fuori dalla Kop di Anfield. Prima che Liverpool e United si scontrassero sul campo, i tifosi di entrambe le squadre si sono uniti per prendere posizione contro l’aumento dei prezzi dei biglietti per le partite allo stadio.

«Se riempi lo stadio di corporate (clienti aziendali), l’atmosfera sparirà, e con essa i tifosi tradizionali, come veniamo etichettati», ha dichiarato Steve Crompton, responsabile media per FC58, una coalizione indipendente di tifosi dello United, e uno dei sei coraggiosi che hanno affrontato la neve per arrivare ad Anfield domenica e protestare insieme ai colleghi del Liverpool della Spirit of Shankly (SOS), il sindacato dei tifosi.

Tutti – spiega il quotidiano inglese The Guardian – hanno voluto aggiungere la loro voce alla crescente richiesta ai club della Premier League di smettere di sfruttare la lealtà dei tifosi, come già sottolineato nella campagna della Football Supporters’ Association (FSA). «Il club ci ha detto più volte che i tifosi locali sono il cuore pulsante della squadra, e poi ci rifilano un biglietto da 66 sterline. È un aumento del 164% per i bambini. È una vergogna assoluta», ha aggiunto Crompton.

Il Crystal Palace è stato l’unico club della Premier League a non aumentare i prezzi dei biglietti per questa stagione, con un aumento medio che è stato del 6,7%. Il Nottingham Forest ha alzato i prezzi in media del 20%, mentre l’Aston Villa ha celebrato il ritorno in Champions facendo pagare ai tifosi fino a 97 sterline per una partita europea. Il Tottenham ha annunciato l’anno scorso che, dal 2025/26, non saranno più disponibili nuovi abbonamenti scontati per gli anziani e che lo sconto del 50% per gli abbonati attuali calerà gradualmente del 5% all’anno fino a raggiungere il 25% nel 2029/30. Nel frattempo, il prossimo contratto per i diritti tv della Premier aumenterà del 17%, raggiungendo i 12,25 miliardi di sterline per il ciclo 2025-2028.

La FSA sostiene che non ci sia alcuna giustificazione per l’escalation dei prezzi e per l’erosione dei biglietti a prezzi agevolati, nemmeno tenendo conto dell’aumento dei costi operativi dei club. Il Brentford è tra i pochi esempi positivi: ha congelato i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione e introdotto un tetto massimo di 10 sterline per i biglietti dei tifosi under-18, sia in casa che in trasferta.

La protesta di domenica è stata solo l’ultima organizzata da SOS con altri club rivali in questa stagione. Tifosi di Manchester City, Brighton, West Ham, Tottenham e Arsenal si sono uniti ai sostenitori del Liverpool, mentre quelli di Everton e Fulham hanno organizzato una manifestazione fuori da Goodison Park a ottobre. «Il mio primo abbonamento intero costava 36 sterline [nel 1983]. Ora costa 735 sterline. Rispetto al cinema, il confronto è assurdo. Nel 1979, entrare al cinema costava circa 2,50 sterline e meno di 1 sterlina per entrare allo stadio. Ora il cinema costa 16 sterline e andare alla partita 47 sterline», ha detto Paul Khan, presidente di SOS e membro del consiglio dei tifosi del Liverpool.

«Un tifoso della classe operaia non può permettersi questi prezzi. Il club vende l’atmosfera. Tutto ruota intorno alla Kop, il merchandising, il marketing dell’atmosfera di Anfield, perfino i biglietti aziendali per la nuova tribuna di Anfield Road, che promettono una vista incredibile sulla Kop. Ma non vogliono tifosi che non pagano 500 sterline per un pasto o che non comprano nel negozio ufficiale. I prezzi sono aumentati dell’800% dal 1990. Non è sostenibile», ha proseguito.

Il Liverpool discuterà i prezzi dei biglietti per la prossima stagione con il consiglio dei tifosi il 20 gennaio, promettendo un “coinvolgimento significativo” dopo le critiche dello scorso anno. La campagna della FSA continuerà, cercando di coinvolgere più gruppi di tifosi e di esercitare la stessa pressione che ha portato al tetto di 30 sterline per i biglietti dei settori ospiti in Premier League.