I ricavi da servizi da investment banking: JPMorgan al top nel mondo e in Italia

JPMorgan si conferma al top nella classifica dei ricavi da servizi da servizi da investment banking a livello mondiale, nell’area EMEA (Europe, Middle East, and Africa) e in Italia nel corso del 2024, mantenendo il primo posto in tutte le aree a discapito di Goldman Sachs, che tiene la seconda posizione. È questo il quadro che emerge dalla graduatoria, stilata da Dealogic, sulle principali banche d’investimento in termini di ricavi in tutto il 2024.

Secondo l’analisi, nei 12 mesi del 2024 a livello globale le banche di investimento hanno fatto registrare ricavi per 86,8 miliardi di dollari. Il Nord America si mantiene in vetta con oltre 48 miliardi di dollari di ricavi, mentre l’Europa segue a 21,7 miliardi di dollari. Terzo posto – decisamente più staccata per l’Asia del Nord, a quota 6,5 miliardi di dollari.

Guardando invece solamente all’Italia, nel nostro Paese i ricavi delle banche di investimento sono stati pari a 1,78 miliardi di dollari. Al primo posto, come detto, si trova JPMorgan, i cui ricavi – 143 milioni di dollari – rappresentano l’8% del totale. Seguono in classifica Goldman Sachs (129 milioni di dollari) e Intesa Sanpaolo (116 milioni di dollari).

Classifica ricavi banche investimento 2024 – La graduatoria globale

Questa la classifica dei ricavi per le principali banche d’investimento nel mondo, con JPMorgan al primo posto:

JPMorgan: 8,030 miliardi di dollari (9,3%); Goldman Sachs: 6,119 miliardi di dollari (7,1%); BofA Securities: 5,410 miliardi di dollari (6,2%); Morgan Stanley: 5,113 miliardi di dollari (5,9%); Citi: 3,968 miliardi di dollari (4,6%); Barclays: 2,893 miliardi di dollari (3,3%); Jefferies: 2,447 miliardi di dollari (2,8%); Wells Fargo: 2,135 miliardi di dollari (2,5%); Deutsche Bank: 2,034 miliardi di dollari (2,3%); RBC Capital Markets: 1,933 miliardi di dollari (2,2%).

Classifica ricavi banche investimento 2024 – La graduatoria nell’area EMEA

Questa invece la classifica dei ricavi per le principali banche d’investimento se ci concentriamo sull’area EMEA (Europe, Middle East, and Africa). Anche in questo caso JPMorgan si trova al primo posto, seguita da Goldman Sachs e da Morgan Stanley. Ecco le prime dieci posizioni:

JPMorgan: 1,827 miliardi di dollari (7,9%); Goldman Sachs: 1,425 miliardi di dollari (6,2%); Morgan Stanley: 1,14o miliardi di dollari (5%) BNP Paribas: 1,127 miliardi di dollari (4,9%); BofA Securities: 1,019 miliardi di dollari (4,4%) Citi: 960 milioni di dollari (4,2%); Barclays: 925 milioni di dollari (4%); Deutsche Bank: 852 milioni di dollari (3,7%); HSBC: 629 milioni di dollari (2,7%); UBS: 600 milioni di dollari (2,6%).

Classifica ricavi banche investimento 2024 – La graduatoria in Italia

Questa, infine, la classifica dei ricavi per le principali banche d’investimento se guardiamo al territorio italiano. Anche in questo terzo e ultimo caso JPMorgan si trova al primo posto, seguita da Goldman Sachs e da Intesa Sanpaolo. Ecco le prime dieci posizioni: