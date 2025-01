Troppi debiti: il Guangzhou escluso dai campionati professionistici cinesi

Il Guangzhou, la squadra di calcio di maggior successo della Cina e due volte campione asiatico ma che ora gioca in seconda divisione, è stato escluso dai campionati professionistici a causa di un «pesante debito», come spiegato dallo stesso club in un comunicato stampa.

La Federcalcio cinese (CFA) ha escluso gli otto volte campioni nazionali dall’elenco delle 49 squadre che formano i campionati professionistici cinesi per il 2025. Il Guangzhou FC, ex Guangzhou Evergrande – allenato in passato da Marcello Lippi prima e Fabio Cannavaro poi – ha vinto sette campionati consecutivi dal 2011 al 2017 e due Champions League dell’Asia (2013, 2015).

Proprio per il crollo del mercato immobiliare cinese, nel 2022 il Guangzhou è stato retrocesso dopo che il proprio azionista di maggioranza, il colosso immobiliare Evergrande Real Estate Group, ha incontrato difficoltà finanziarie. Come detto, nel momento di massimo splendore del Guangzhou, sulla propria panchina il club cinese ha avuto Marcello Lippi, dal 2012 al 2014, Felipe Scolari, dal 2015 al 2017 e Fabio Cannavaro, dal 2017 al 2021. Nel 2020 il club aveva anche iniziato a lavorare sul nuovo stadio, un progetto da 1,8 miliardi di euro poi cancellato sempre nel 2022.

Insieme al Guangzhou, sono state escluse altre due squadre, sempre a causa di motivi economici, il Cangzhou Mighty Lions e l’Hunan Xiangtao, rispettivamente nel massimo campionato e nella terza serie cinesi.