Il Real Madrid apre il processo elettorale: i requisiti per chi si vuole candidare a presidente

Il Real Madrid ha avviato le procedure per convocare le prossime elezioni alla Presidenza e al Consiglio Direttivo. Lo ha annunciato lo scorso 2 gennaio, attraverso un comunicato in cui ha confermato che il processo inizierà ufficialmente oggi alle 17:30.

Secondo l’articolo 40 dello statuto del club, il termine per presentare le candidature è di 10 giorni a partire dalla convocazione ufficiale, che deve essere pubblicata sull’albo della sede sociale e su almeno due quotidiani di Madrid.

Lo statuto stabilisce inoltre le condizioni che i candidati alla presidenza devono soddisfare.

Essere cittadini spagnoli , maggiorenni e in piena capacità di agire.

, e in piena capacità di agire. Essere in regola con gli obblighi sociali (pagamento delle quote).

(pagamento delle quote). Non essere soggetti a sanzioni di inabilitazione per ricoprire incarichi direttivi.

per ricoprire incarichi direttivi. Non ricoprire incarichi direttivi in altri club di calcio , né essere attivi come giocatori, arbitri, allenatori o tecnici degli stessi al momento della proclamazione come candidati.

, né essere attivi come giocatori, arbitri, allenatori o tecnici degli stessi al momento della proclamazione come candidati. Avere 20 anni di anzianità come soci del club per candidarsi alla presidenza; 15 anni nel caso del vicepresidente; e 10 anni per gli altri membri della candidatura.

per candidarsi alla presidenza; 15 anni nel caso del vicepresidente; e 10 anni per gli altri membri della candidatura. Presentare una garanzia bancaria pari al 15% del budget del club, garantita con il patrimonio personale.

Inoltre, è condizione indispensabile che le candidature alle elezioni del Real Madrid siano composte da un minimo di 10 soci, incluso il candidato alla presidenza, e un massimo di 20.

Il mandato del attuale numero uno dei Blancos, Florentino Perez, iniziato il 13 aprile 2021, doveva concludersi questa primavera. All’epoca, l’imprenditore alicantino Enrique Riquelme, che ora dichiara di volersi candidare, fu escluso dalla competizione dopo essersi ritirato come precandidato, denunciando la mancanza di tempo per soddisfare i requisiti di presentazione.

Pérez, presidente del club per due volte (dal 17 luglio 2000 al 27 febbraio 2006 e dal 1° giugno 2009 fino ad oggi), si profila come candidato alla rielezione senza opposizione, come accaduto nelle ultime elezioni del 2009, 2013, 2017 e 2021. Le ultime si sono risolte in appena 13 giorni.