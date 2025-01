Angelucci lancia un dorso di economia su tutti i quotidiani del gruppo

Novità in arrivo per i quotidiani del gruppo Angelucci. Come riportato dal sito dell’agenzia Adnkronos, infatti, nei prossimi mesi sarà lanciata una nuova iniziativa editoriale, con un dorso dedicato all’economia, che uscirà insieme a Il Giornale (diretto da Alessandro Sallusti), Libero (diretto da Mario Sechi) e Il Tempo (diretto da Tommaso Cerno).

In particolare, a coordinare il dorso di economia sarà il vicedirettore de Il Giornale Osvaldo De Paolini (tra agli altri ruoli anche ex direttore di Milano Finanza), considerato uno tra i principali e più apprezzati giornalisti del settore. Il progetto nel dettaglio prevederebbe un approfondimento economico di ben 40 pagine con anticipazioni, interviste, analisi e retroscena.

De Paolini già da tempo aveva messo a punto il progetto e ora avrebbe praticamente messo a punto la squadra: l’esordio in edicola avverrà ad aprile, con l’obiettivo di mettere nel mirino il target di L’Economia del Corriere della Sera, il dorso di economia del Corriere della Sera. Tuttavia, tra le ipotesi c’è anche quella che il Gruppo Angelucci riesca ad accelerare il progetto con una uscita in edicola anticipata rispetto all’ipotesi iniziale del prossimo aprile.