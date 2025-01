John Elkann entra nel CdA di Meta: ecco quanto guadagnerà

L’amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis John Elkann è stato nominato nella giornata di ieri come nuovo membro del CdA di Meta. Si tratta della società fondata da Mark Zuckerberg, con sede in California, che controlla alcuni dei social network più celebri al mondo, tra cui WhatsApp, Instagram e Facebook.

«Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo. Sono felice di apportare al consiglio la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cui Meta continua a plasmare e estendere i confini dell’innovazione e della tecnologia», ha dichiarato Elkann dopo la nomina.

Elkann stipendio Meta – Il compenso base

Ma quanto guadagnerà l’AD di Exor in questo nuovo ruolo? Le cifre ufficiali saranno disponibili con la pubblicazione dei conti del 2025, ma dai documenti di Meta per quanto riguarda il bilancio 2023 – l’ultimo disponibile, in attesa di quello del 2024 – si può stimare lo stipendio di John Elkann come membro del CdA di Meta.

Il compenso base annuo ammonta a 50mila dollari, cifra che può crescere qualora Elkann dovesse essere nominato per uno dei comitati interni al CdA. Inoltre, «ciascun membro non dipendente del nostro consiglio di amministrazione che partecipa a più di quattro riunioni del consiglio o a più di quattro riunioni di un singolo comitato in un anno solare (a partire dal 2020) riceve un compenso aggiuntivo di 4.000 dollari per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio o del comitato applicabile dopo la quarta riunione all’interno di tale anno solare», spiega Meta.

Elkann stipendio Meta – Gli strumenti azionari

«I membri del nostro consiglio di amministrazione alla data della nostra assemblea annuale degli azionisti possono anche ricevere una concessione annuale di RSU (Restricted Stock Units, ovvero unità azionarie vincolate) con un valore iniziale di 375.000 dollari», prosegue ancora la società di Zuckerberg.

E ancora, «i nuovi amministratori non dipendenti che si uniscono al nostro consiglio di amministrazione tra le assemblee annuali degli azionisti possono ricevere una concessione una tantum di RSU al momento della loro nomina, con un valore iniziale equivalente al valore della concessione annuale di RSU per i nostri amministratori non dipendenti (375.000 dollari), calcolata proporzionalmente in base al periodo di servizio dal momento della nomina fino al successivo 15 maggio».

«Inoltre, ogni nuovo amministratore non dipendente che si unisce al nostro consiglio di amministrazione è idoneo a ricevere una concessione una tantum di RSU al momento della nomina con un valore iniziale di 1 milione». La politica di remunerazione di Meta per i membri del CdA «limita la retribuzione complessiva (inclusa sia la retribuzione in denaro che quella basata su strumenti azionari) pagabile a ciascun amministratore non dipendente a 1 milione di dollari all’anno, tranne durante il primo anno di servizio dell’amministratore non dipendente nel nostro consiglio di amministrazione, in cui tale limite è di 2 milioni per tenere conto delle concessioni iniziali di strumenti azionari».