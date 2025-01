Nuova carriera per Orsato: sarà il nuovo commissario per lo sviluppo del talento arbitrale dell'AIA

Dopo settimane di valutazione, in seguito alla fine della propria carriera da arbitro nazionale e internazionale, Daniele Orsato ha sciolto definitivamente le proprie riserve su quale ruolo ricoprire in questa seconda fase professionale nel mondo del calcio.

Ad annunciare la decisione dell’ex fischietto della sezione di Schio, è stato Antonio Zappi, neo presidente eletto dell’AIA che ha Sky ha dichiarato: «L’Italia non poteva privarsi della qualità riconosciuta di Orsato. Svilupperà approcci formativi, metodologie tecniche per favorire e velocizzare la crescita dei talenti arbitrali». Orsato ricoprirà così il ruolo di commissario per lo sviluppo del talento arbitrale AIA.

Orsato ha arbitrato in totale di 289 partite in Serie A diventando così il fischietto con più presenze nel massimo campionato italiano dietro al solo Concetto Lo Bello (328). Inoltre, Orsato è stato eletto come miglior arbitro dall’IFFHS nel 2020.