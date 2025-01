Supercoppa, boom di ascolti in tv: +30% sull’edizione 2023, finale più vista dal 2021

La 37esima Supercoppa italiana, giocata per la seconda volta consecutiva con la formula Final Four nella città di Riyadh in Arabia Saudita, è stata vinta dal Milan con i rossoneri di Sergio Conceiçao capaci di rimontare ben due gol di svantaggio in soli 40 minuti all’Inter.

Ma a esultare non è solo il club rossonero, che ha conquistato così il 50° titolo della sua storia, ma anche Mediaset, che detiene i diritti televisivi in esclusiva assoluta per la competizione fino al 2027. La televisione di proprietà della Fininvest ha rinnovato fino alla stessa scadenza anche quelli relativi alla trasmissione della Coppa Italia, la cui edizione 2024/25 è giunta ai quarti di finale.

Ascolti finale Supercoppa Mediaset – Il confronto con le altre edizioni

Infatti, la finale fra Inter e Milan (andata in onda alle 20.00 in Italia su Canale 5) ha raccolto un totale di 7.404.000 di spettatori per uno share del 32,6%. Numeri che migliorano rispetto a quelli raggiunti dall’atto finale dello scorso anno fra Inter e Napoli (7.190.000 spettatori e 31,1% di share) e permettono alla finale dell’edizione 2024 di piazzarsi al quinto posto nella speciale classifica delle finali di Supercoppa italiana più viste, dove domina per numero di spettatori Inter-Juventus del 2021, vinta dai nerazzurri in un San Siro da circa 30.000 persone per via delle restrizioni in tempo di Covid (7.890.000 – 33,2% di share). Guardando esclusivamente allo share, invece, la sfida Inter-Milan andata in scena all’Al-Awwal Park Stadium, con il suo 32,6% si piazza al 12° posto. La prima in assoluto per la percentuale legata allo share, è un altro derby milanese vinto dal Milan, quello del 2011 giocato a Pechino ma in estate, precisamente il 6 agosto (6.139.000 spettatori e 41,1% di share). Limitandosi a un confronto fra le ultime due edizioni della Supercoppa italiana che, come detto, si sono giocate entrambe nella capitale dell’Arabia Saudita e con la formula delle Final Four, il balzo in avanti del torneo di quest’anno, in termini di ascolti televisivi, è evidente.

La finale dello scorso anno fra Inter e Napoli, come detto ebbe meno spettatori e raccolse uno share inferiore rispetto all’ultimo atto in salsa milanese di questa edizione. Inoltre, se si allarga il confronto in tutte e tre le partite, si nota come le tre gare di quest’anno abbiano registrato rispetto all’edizione 2023 un +26% per quanto riguarda gli spettatori e +30% per lo share. A fare la differenza sono stati i risultati delle semifinali.