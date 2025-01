Supercoppa spagnola al via: quanto vale l’edizione 2025 del torneo

Quanto vale la Supercoppa spagnola? Conclusa la Supercoppa italiana con un incredibile derby di Milano, l’Arabia Saudita si appresta a diventare teatro di un altro torneo di spicco: la Supercoppa spagnola. Come quella del nostro Paese, la manifestazione va in scena con il formato Final Four e si disputa all’estero, con l’obiettivo di incassare un montepremi importante.

Dal 2020, quando il formato è stato modificato (includendo quattro squadre) e la sede è stata trasferita in Arabia Saudita (eccetto nel 2021 a causa della pandemia), questa competizione ha acquisito un grande fascino e quest’anno promette di essere molto combattuta, tra big e outsider presenti: Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e RCD Maiorca.

Rispetto all’edizione precedente, sono stati esclusi Atlético Madrid e Osasuna. I pronostici della Supercoppa di Spagna vedono inevitabilmente come favoriti i blaugrana e le Merengues, che potrebbero incassare un premio importante in caso di vittoria del torneo. Tutto lascia presagire che la finale sarà un Clasico, ma attenzione ai possibili colpi di scena.

Quanto vale la Supercoppa spagnola? Le cifre dell’edizione 2025

Ma quanto vale prendere parte alla competizione? E quanto incasseranno i club in caso di successo finale? Real Madrid e Barcellona sono le squadre che guadagneranno di più in questo torneo, almeno come quote di partenza. I Blancos e i catalani riceveranno un compenso fisso di 2,8 milioni di euro, contro gli 1,7 milioni destinati all’Athletic Bilbao, mentre il Maiorca incasserà 750.000 euro. Inoltre, tutte le squadre riceveranno una somma di 300.000 euro per le spese legate alla partecipazione al torneo (come alloggio e spostamenti).

Infine, è prevista una parte variabile dei premi in base ai risultati:

2 milioni di euro aggiuntivi per il vincitore

aggiuntivi per il vincitore 1 milione di euro aggiuntivo per il finalista perdente

Questo significa che Real Madrid e Barcellona, i principali favoriti, incasserebbero tra partecipazione, spese e successo oltre 5 milioni di euro in caso di vittoria. D’altra parte, la Federazione spagnola incasserà 23,8 milioni, mentre l’azienda Kosmos, di proprietà di Gerard Piqué, riceverà 4 milioni per il lavoro di intermediario nella firma del contratto con i sauditi.

Quanto vale la Supercoppa spagnola? Il confronto con l’Italia

Le cifre destinate ai club spagnoli sono inferiori rispetto a quelle incassate dai club di Serie A per la disputa della Supercoppa italiana. Basti pensare che il Milan (vincitore del torneo) e l’Inter (finalista perdente) hanno ricevuto rispettivamente 11 e 6,7 milioni di euro, ben oltre quanto potranno incassare Real o Barcellona anche conquistando il trofeo.

Per quanto riguarda invece le semifinaliste, per la Supercoppa spagnola la cifra dipenderà dalle squadre che saranno eliminate, mentre nel caso di quella italiana Atalanta e Juventus hanno incassato 2,4 milioni di euro a testa.