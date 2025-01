Il Barcellona tra attesa e speranza: presentato il ricorso al CSD su Dani Olmo

Al Barcellona non rimane che attendere. Il club blaugrana ha presentato questa mattina la richiesta di misura cautelare presso il Consiglio Superiore dello Sport (CSD), come riportato dall’agenzia EFE. L’organismo esaminerà tutta la documentazione prima di una risoluzione definitiva. Il club rimane ottimista e spera che il CSD dia il via libera affinché Dani Olmo e Pau Víctor possano giocare nella seconda parte della stagione. Tuttavia, è molto improbabile che, anche in caso di esito positivo, la decisione arrivi in tempo per la semifinale di Supercoppa spagnola contro l’Athletic Bilbao.

I due attaccanti, così come il presidente del club Joan Laporta, si trovano in Arabia Saudita in attesa di notizie. Hanno viaggiato lunedì conoscendo la strategia che il club intende seguire per ottenere almeno la loro disponibilità per una possibile finale domenica. Da un lato, il Barcellona sostiene di aver presentato tutta la documentazione nei tempi e nei modi richiesti e che la normativa 130.2 non sia applicabile ai casi di Olmo e Pau Víctor, poiché il club non ha mai voluto escludere ufficialmente i due giocatori dalla rosa.

Il club aveva tutto pronto dal 4 gennaio, giorno in cui la Federcalcio spagnola e la Liga hanno comunicato che non sarebbe stata permessa la loro reiscrizione, ma non ha potuto inoltrare la richiesta fino a oggi, martedì, primo giorno lavorativo della settimana. Per questo motivo, è presumibile che il CSD non dia una risposta prima della partita contro l’Athletic. Si tratta di ore decisive.

Il Barcellona ha deciso di presentare questo tipo di ricorso per ottenere una risposta il prima possibile. Il club sta procedendo per la via d’urgenza, ritenendo che il danno per i giocatori sia immediato. Non va dimenticato che i due catalani hanno già saltato la partita di Copa del Rey di sabato scorso a Barbastro ed è molto probabile che non saranno disponibili neanche per il debutto in Supercoppa contro la squadra di Valverde.

I blaugrana attendono con ansia e nervosismo la risoluzione del CSD. È già passata oltre una settimana senza che Dani Olmo e Pau Víctor abbiano un posto ufficiale nella rosa, dato che il 1° gennaio la Liga li ha cancellati dalla lista dei calciatori a disposizione di Flick.