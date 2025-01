Serie A-Arabia, Simonelli: «Calcio vitale per nuove opportunità di business»

Questa mattina, a Riyadh, nell’ambito delle iniziative della Supercoppa italiana, si è tenuto l’evento dal titolo “Italia-Arabia Saudita nel processo di globalizzazione del calcio”, organizzato dal Social Football Summit.

Promosso in collaborazione con Lega Serie A, Ambasciata d’Italia in Arabia Saudita, Italian Trade Agency, Ministero dello Sport saudita e Ministero degli Investimenti saudita, l’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per esplorare il futuro dello sport e le crescenti sinergie tra Italia e Arabia Saudita.

La conferenza, ospitata presso il prestigioso Mansard Radisson Collection, si è aperta con gli interventi di Carlo Baldocci, Ambasciatore d’Italia nel Regno dell’Arabia Saudita, Abdulrahman Justaniah, Deputy Minister per la Pianificazione Strategica e gli Investimenti del Ministero dello Sport saudita e del neo-eletto Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli.

«Sono molto contento che questo sia il primo evento di diplomazia sportiva ad essere ospitato a Riad dopo l’assegnazione dei Mondiali di Calcio 2034 all’Arabia Saudita. L’edizione della SuperCoppa italiana di quest’anno ci ha offerto l’occasione di lavorare insieme al Ministero dello Sport e al Ministero degli Investimenti sauditi per sottolineare l’importanza dello sport nelle relazioni bilaterali tra Italia e Arabia Saudita. Si tratta di un settore centrale, nel quale i nostri Paesi stanno investendo con convinzione in termini di infrastrutture, formazione, turismo, tecnologia, macchinari, supporto ai talenti: c’è ampio spazio di crescita. Si tratta solo dell’inizio, comunque molto lavoro da fare sino al 2034», ha dichiarato nel suo intervento al SFS Saudi Edition l’Ambasciatore d’Italia nel Regno dell’Arabia Saudita, Carlo Baldocci.

Abdulrahman Justaniah, Deputy Minister per la Pianificazione Strategica e gli Investimenti del Ministero dello Sport saudita ha affermato: «L’Arabia Saudita ha consolidato la sua posizione a livello globale nello sport, così come in molti altri settori. Vincere l’assegnazione della Coppa del Mondo 2034 sottolinea il grande passo che la Arabia Saudita ha compiuto nel settore sportivo, in particolare nel calcio. Lo sport è una parte fondamentale della nostra visione per il 2030, poiché contribuisce a migliorare la qualità della vita, l’economia e la diplomazia».

Infine, il commento del Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli: «Sono felice di prender parte a questo importante forum e sono orgoglioso di essere qui a rappresentare la Lega Serie A da Presidente. Questo meeting è la dimostrazione concreta di come il calcio possa essere un ponte tra culture e Paesi apparentemente lontani, ma simili per accoglienza e ospitalità. Il calcio è un veicolo straordinario di unione tra persone e questo forum è una prova concreta di come questo sport aiuti a stabilire importanti relazioni commerciali e a sviluppare nuove opportunità di business. Colgo l’occasione per congratularmi con le due finaliste, Inter e Milan, ma anche con le semifinaliste Juventus e Atalanta. Quest’anno i tifosi arabi hanno potuto ammirare quattro tra le squadre più forti d’Italia, siete stati davvero fortunati».

«Voglio ringraziare anche tutte le persone di Lega Serie A, partendo dall’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, per la perfetta organizzazione che è stata messa in atto. Uno speciale ringraziamento al nostro local partner SELA e a tutti i nostri sponsor, partendo dal Title Sponsor EA SPORTS FC. Personalmente ciò che mi porto di questo evento non è soltanto aver visto che l’Arabia Saudita sta crescendo molto ed è all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma ho scoperto un Paese bellissimo, con meravigliose tradizioni e splendidi paesaggi. Credo davvero che in futuro, anche grazie al calcio e a questi eventi, molte persone in Europa e in Italia scopriranno l’Arabia Saudita», ha concluso.

Tra gli ospiti erano presenti l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, l’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter Alessandro Antonello, Giorgio Chiellini Head of Football Institutional Relations di Juventus, Alessandro Del Piero, Roberto Donadoni, Ciro Ferrara.