Ufficiale, Andrea Berta lascia l’Atletico Madrid dopo quasi 12 anni

Adesso è ufficiale. Andrea Berta e l’Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto del Direttore Sportivo e separarsi dopo quasi 12 anni di collaborazione. Questa decisione segna la fine di oltre un decennio di lavoro «caratterizzato da impressionanti risultati sportivi e dalla crescita della società», scrivono i Colchoneros.

Berta è entrato a far parte dell’Atlético de Madrid nell’aprile del 2013, proveniente dal Genoa, diventando parte del dipartimento di Scouting Internazionale all’interno della Direzione Sportiva, prima di assumere il ruolo di direttore tecnico del club. Nel 2017 è diventato Direttore Sportivo, sostituendo José Luis Pérez Caminero, assumendo così la guida del dipartimento di calcio professionistico.

Durante il mandato di Andrea Berta al club, l’Atlético de Madrid ha vinto la Copa del Rey (2013), due titoli di campione della Liga spagnola (2013/14 e 2020/21), la Supercoppa di Spagna (2014), l’UEFA Europa League (2017/18) e la Supercoppa UEFA (2018). In questo periodo, l’Atletico Madrid ha disputato anche due finali di Champions League, entrambe perse contro il Real Madrid.

«Vogliamo ringraziare Andrea per tutti i suoi sforzi, il suo impegno e la sua dedizione durante questi undici anni, e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale», ha scritto il club. Per Berta, che a Capodanno ha compiuto 53 anni, ora si apre una nuova vita. Il dirigente ha già ricevuto alcune offerte ma vuole prendersi un po’ di tempo per sé stesso e per la famiglia dopo tanti anni di impegno costante al Metropolitano.