Il Barcellona è partito oggi alla volta dell’Arabia Saudita, dove i blaugrana disputeranno la Supercoppa di Spagna insieme ad Athletic Bilbao, Maiorca e Real Madrid. Hansi Flick ha comunicato la lista dei convocati prima della partenza, dopo la sessione di allenamento tenutasi nella Ciudad Deportiva. La convocazione è ampia e non mancano le sorprese.

Il tecnico ha convocato non solo Dani Olmo e Pau Víctor, in attesa della decisione del CSD (Consiglio Nazionale dello Sport) sulla misura cautelare che il Barcellona richiederà domani, martedì, ma anche Ferran Torres, Christensen, Héctor Fort e Lamine Yamal, ormai recuperati dai rispettivi problemi fisici. I quattro giocatori si sono allenati senza problemi durante la sessione prima della partenza per l’Arabia, svolta presso la Ciudad Deportiva di Sant Joan Despí.

Con la convocazione di Dani Olmo e Pau Víctor, il Barcellona ribadisce così il proprio ottimismo e la fiducia che il CSD concederà la misura cautelare, consentendo a Flick di disporre dei due calciatori per la Supercoppa di Spagna. In società si presume che la decisione potrebbe arrivare molto a ridosso della semifinale di mercoledì contro l’Athletic, ma nulla è escluso. I due attaccanti sono molto turbati da questa situazione: nessuno dei due si aspettava infatti di non essere registrato.

Ma cosa richiederà il Barcellona al CSD con questo ricorso? E cosa recrimina? L blaugrana contestano la scadenza del 31 dicembre per regolarizzare il Fair Play Finanziario della Liga riguardo ai giocatori tesserati fino a quel giorno. Il Barcellona sostiene infatti che il regolamento dovrebbe prorogare la scadenza fino all’ultimo giorno del mercato invernale (2 febbraio), poiché è a gennaio che sono consentite operazioni di ingaggi e cessioni per migliorare il margine salariale, cosa che non può essere fatta durante il mese di dicembre, lasciando così le società con un danno per i calciatori colpiti.

Lo scorso venerdì 3 gennaio il club aveva annunciato ufficialmente che il Barça sarebbe rientrato nei parametri finanziari stabiliti dalla regola 1:1. Un requisito che, secondo fonti ufficiali dello stesso club, era fondamentale per il tesseramento dei due giocatori. Il paradosso è che il Barça ora può comprare e tesserare nuovi giocatori, ma non può tenere in rosa Dani Olmo e Pau Víctor, visto che la licenza è stata annullata il 31 dicembre. Una situazione che la società spera di potere ripristinare proprio con il ricorso.