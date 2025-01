I candidati UEFA per il Consiglio FIFA: non c’è Evelina Christillin

L’italiana Evelina Christillin non farà più parte del Consiglio FIFA in rappresentanza della UEFA. La Federcalcio europea ha infatti reso note le candidature per rappresentare l’Europa al Consiglio FIFA in vista delle elezioni fissate per il 3 aprile a Belgrado, in occasione del 49esimo Congresso Uefa.

In particolare, puntano alla rielezione Razvan Burleanu (Romania), Georgios Koumas (Cipro), Bernd Neuendorf (Germania) e l’ex Milan Dejan Savicevic, oggi presidente della Federcalcio del Montenegro. Per l’unico posto riservato alle donne, invece, è pervenuta la sola candidatura della belga Pascale Van Damme, attuale presidente della Federcalcio del Belgio.

Lascerà così il suo posto Evelina Christillin, che era stata eletta come rappresentante UEFA nel Consiglio FIFA per la prima volta nel 2016, venendo poi confermata per un secondo mandato nelle elezioni del 2021.

Classe 1955, ex atleta (ha fatto parte della nazionale italiana femminile di sci alpino), Christillin ha lavorato per l’ufficio stampa della FIAT dal 1978 al 1985. È stata presidente dell’ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) ed è attualmente vicepresidente dell’agenzia Smart City, incaricata dal sindaco di Milano. È inoltre presidente del museo egizio di Torino e membro del consiglio di amministrazione di Crédit Agricole Italia.

Il punto più alto della sua carriera nello sport è coinciso con l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Presidente esecutivo del comitato promotore, è stata anche vicepresidente del Comitato Organizzatore di Torino (TOROC). Dal 2001 al 2005 ha fatto parte del consiglio del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e ha ricoperto ruoli dirigenziali simili in progetti culturali, commerciali e di responsabilità sociale.