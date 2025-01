La Juventus scivola in Borsa: titolo in calo del 6,8% a Piazza Affari

Giornata in forte calo per la Juventus in Borsa. Dopo la sconfitta contro il Milan in Supercoppa italiana di venerdì scorso, il titolo del club bianconero ha registrato un calo oggi del 6,84% a Piazza Affari.

In particolare, così, le azioni bianconere sono scese a quota 2,79 euro, ai minimi da inizio novembre scorso, con una capitalizzazione scesa quindi a 1,057 miliardi di euro. Alti anche i volumi di scambi, con oltre 3,1 milioni di pezzi passati di mano su una media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a 1,7 milioni al giorno.

Tra gli altri titoli legati al calcio, cade anche il titolo della Lazio, che dopo il derby perso contro la Roma ha visto il valore delle azioni scendere a quota 1,025 euro con un calo del 2,38% rispetto alla chiusura di venerdì scorso.

A livello generale, Piazza Affari chiude in netto rialzo la prima seduta settimanale. L’indice Ftse Mib avanza dell’1,91% a quota 34.780 punti in vista del dato sull’inflazione di dicembre dell’Eurozona, da sempre considerata termometro per interpretare le future mosse della banca centrale in materia di tassi di interesse.

Tema del giorno, che ha dato slancio agli acquisti, la notizia di stampa (poi smentita) che il presidente eletto Donald Trump avrebbe deciso di ammorbidire la politica sui dazi annunciata in campagna elettorale.