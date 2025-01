L’Atalanta dirà addio a Joma: New Balance sarà il nuovo sponsor tecnico

L’Atalanta si prepara a una piccola rivoluzione a livello di marketing. Il club bergamasco è pronto a dire addio a Joma, per fare spazio a un nuovo sponsor tecnico: New Balance. La società statunitense è già attiva nel mondo del calcio, essendo sponsor di Porto e Lille, mentre nel recente passato ha collaborato con il Liverpool.

Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, New Balance diventerà molto probabilmente il fornitore delle divise della squadra orobica a partire dalla stagione 2025/26, sostituendo appunto Joma. L’accordo sarebbe già stato raggiunto e anche le divise sarebbero già pronte.

L’attuale contratto dell’Atalanta con Joma è valido fino al termine della stagione 2024/25 e, secondo le indiscrezioni, vale circa 2,5 milioni di euro a stagione. Il club bergamasco ha deciso di cambiare e di scegliere New Balance come fornitore delle divise per il prossimo anno. Un annuncio ufficiale sarà reso noto a breve.