Il Milan vince la Supercoppa italiana: quanto vale la conquista del trofeo

Quanto vale la conquista della Supercoppa italiana? Un montepremi da quasi 23 milioni di euro. E’ questa la cifra che le quattro squadre che hanno preso parte al torneo con format Final Four – che si è concluso ieri sera con la finalissima tra Inter e Milan – si sono spartite, grazie all’organizzazione della manifestazione in Arabia Saudita.

La fetta più grande è andata al Milan, che nell’ultimo atto ha avuto la meglio sull’Inter dopo una rimonta incredibile nei tempi regolamentari. Sotto 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez (a fine primo tempo) e Taremi (a inizio ripresa) i rossoneri hanno ribaltato il match con il gol di Theo Hernandez e con le reti di Pulisic e Abraham, arrivate entrambe nel finale. E’ l’ottava Supercoppa della storia per il Milan, che aggancia l’Inter a quota 8.

Ma a quanto ammontano i premi per questa edizione del torneo? Le cifre di cui si è parlato fino a poco tempo fa tenevano conto solamente della quota per la partecipazione (1,6 milioni alle semifinaliste perdenti, 5 milioni alla finalista perdente e 8 milioni a chi avesse conquistato il trofeo). Ma c’è di più: perché all’appello mancavano gli incassi legati alla vendita dei diritti televisivi e quelli relativi agli sponsor.

Le cifre vengono così riviste al rialzo, per un totale di 22,5 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti. Le due semifinaliste perdenti incassano così 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista uscita sconfitta può contare su 6,7 milioni di euro. E per la finalista? Ci sono 9,5 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori 1,5 milioni – per un totale di 11 milioni – legati alla disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa locale.

Il contratto con i sauditi prevede altre due edizioni entro il 2028. Nello slot libero, si potrebbe giocare negli USA. E in futuro, qui o comunque all’estero, potremmo vedere anche alcune partite di campionato: «Ci stiamo lavorando da cinque anni, ma eventualmente non sarà un big match come il derby di Milano», ha commentato l’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo.

Premi Supercoppa italiana? Le cifre finali dell’edizione 2024

Dunque, sulla base del montepremi, queste le cifre che hanno incassato le quattro squadre che hanno preso parte all’edizione in corso della Supercoppa italiana: