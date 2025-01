Kings World Cup Nations, oltre 40 milioni di spettatori nei primi quattro giorni

Kings League, il fenomeno sportivo mondiale creato dalla leggenda del calcio e imprenditore Gerard Piqué, ha annunciato oggi ufficialmente che le quattro giornate di apertura della Kings World Cup Nations, che è iniziata il 1° gennaio, hanno attirato oltre 40 milioni di spettatori su tutte le piattaforme.

Gli spettatori dei primi quattro giorni di partite hanno superato i precedenti record della Kings League, con una media di oltre 10 milioni di spettatori unici al giorno sintonizzati per guardare questo rivoluzionario torneo di calcio a 7 che si sta disputando qui in Italia. Le visualizzazioni nelle prime quattro giornate, con 16 nazioni partecipanti, hanno superato quota 75 milioni, con spettatori provenienti da un’ampia gamma di piattaforme, tra cui Twitch, YouTube, Kick, TikTok e Facebook.

Oltre 75 canali diversi hanno registrato spettatori per le Kings World Cup Nations con i presidenti delle squadre che hanno trasmesso in streaming le partite in diretta sui loro canali individuali, insieme a numerosi partner media globali in tutto il mondo. Rispetto alla Kings World Cup per Club, disputata in Messico durante lo scorso mese di maggio e che già aveva registrato risultati impressionanti, i numeri di spettatori sono aumentati ulteriormente, con una media di +35% di spettatori in più per ogni singola partita sino ad ora.

Per dare più contesto, la partita tra Spagna e Italia durante i Kings World Cup Nations ha avuto una media del 18% di spettatori in più rispetto alla finale della Kings World Cup giocata a Monterrey. La Kings World Cup Nations viene trasmessa a livello globale, con partner in cinque continenti.

Djamel Agaoua, CEO di Kings League, ha commentato: «Il torneo Kings World Cup Nations è partito alla grande e queste cifre spiegano al meglio quanto sia appassionata e reattiva la nostra fanbase. Siamo lieti di avere così tanti nuovi fan che si sintonizzano per unirsi al nostro nuovo modo di giocare a calcio, veloce ed entusiasmante. L’azione è stata intensa, mozzafiato e imprevedibile, il che è un merito per tutti i nostri giocatori e i nostri presidenti. Non vediamo l’ora di continuare a regalare emozioni ai tifosi di calcio e di espandere l’impronta del nostro marchio in tutto il mondo».

La nuova competizione organizzata da Kings League ha visto ben 16 nazionali al via che si sono sfidate nella nuovissima Kings League Arena di Milano nel Round 1, durato i primi quattro giorni dell’anno. Argentina, Colombia, Brasile e Stati Uniti sono le squadre già qualificate ai quarti di finale dopo aver vinto entrambe le prime due partite. Oggi e domani sono in programma le “last chance” con Giappone-Marocco e Turchia-Spagna in campo questo pomeriggio, mentre domani sarà il turno di Uzbekistan-Perù e Germania-Messico.

Alle 17:30 di oggi si terrà anche il sorteggio che definirà il tabellone di questa seconda settimana e dal quale usciranno le due squadre finaliste che si sfideranno domenica 12 gennaio all’Allianz Stadium di Torino. Lì ci sarà anche la partita “Streamers vs Legends” – alla quale parteciperanno leggende come Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Andrea Pirlo e Sergio Aguero – a partire dalle 17:15 che verrà seguita dal concerto di Mahmood che chiuderà lo show pre-gara, prima di lasciare il palcoscenico alle due nazionali che si sfideranno per il titolo mondiale, il primo dell’era Kings League.

Tante le leggende coinvolte nella Kings World Cup Nations, oltre ai succitati: Kakà, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Javier “Chicharito” Hernandez, Francesco Totti, Claudio Marchisio, Kang-in Lee, Ji-sung Park, Alessandro Del Piero, Miguel Layún, Luca Toni, James Rodriguez e Mario Götze. Una formazione costellata di stelle che rende ancora più incredibile questa competizione mondiale.