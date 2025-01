Dove vedere Supercoppa femminile tv streaming, come seguire la gara

Sette mesi dopo la finale di Coppa Italia a Cesena, è di nuovo Roma-Fiorentina. Lunedì alle 15.30 allo stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia, giallorosse e viola sono pronte a dare spettacolo proprio come accadde a maggio, quando la Roma recuperò due gol di svantaggio (da 1-3 a 3-3) nell’ultimo quarto d’ora prima di aggiudicarsi il trofeo ai rigori. In palio, a La Spezia, c’è la Supercoppa Frecciarossa, che la Roma ha vinto nel novembre del 2022 sempre ai rigori contro la Juventus e la Fiorentina ha alzato proprio al cielo di La Spezia nell’ottobre del 2018, in quello che è stato l’ultimo titolo del club viola. Prima dell’inizio della partita e durante l’intervallo, l’esibizione di Sarafine, vincitrice dell’edizione 2023 di X Factor.

Quella di La Spezia la settima finale in tutte le competizioni per la Roma femminile, dopo le quattro di Coppa Italia e le due di Supercoppa Italiana (da quando il club è nato, nel 2018-19, solo la Juventus ne ha disputate di più, nove, tra le squadre di Serie A). Una Roma che si presenta alla Supercoppa da seconda in classifica in campionato (a pari punti con l’Inter e a -7 dalla Juventus capolista) e reduce dall’esperienza in Champions League.

Dove vedere Supercoppa femminile, le squadre protagoniste

“Se penso alla finale dell’anno scorso, è stata una partita tiratissima, stranissima, che ci aveva visto sotto di due gol al 75’ – spiega l’allenatore giallorosso Alessandro Spugna -. Rispetto all’anno scorso, la Fiorentina ha cambiato atteggiamento: è una squadra più aggressiva e più qualitativa. Mi aspetto, come tutte le finali, una partita dove non c’è tanto da speculare, ma c’è da provare a vincere”.

La Fiorentina ricorda ancora quella notte di Cesena. E da lì vuole ripartire per prendersi quanto lasciato sul prato del ‘Manuzzi’ lo scorso 24 maggio. “Quando si gioca una finale non c’è una favorita, ma se devo indicarne una dico la Roma perché ha vinto il campionato e la Coppa Italia – ammette l’allenatore Sebastian De La Fuente -. Ricordo che poche settimane prima della finale di Coppa Italia perdemmo 5-0 in campionato mentre la finale l’abbiamo dominata e l’avremmo potuta vincere. Quella finale per noi è stata un punto di partenza: noi ci siamo e vogliamo portare a casa il trofeo. Come in qualsiasi finale, gli episodi faranno la differenza. La chiave della nostra vittoria può passare attraverso l’attenzione ai dettagli, senza mollare un centimetro. Vogliamo questa coppa per raggiungere l’obiettivo di inizio stagione che era quello di vincere un trofeo”.

Dove vedere Supercoppa femminile, il regolamento

In caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari della durata di 15′ ciascuno. Qualora persistesse il risultato di parità, la Supercoppa Frecciarossa verrebbe assegnata ai tiri di rigore.

Dove vedere Supercoppa femminile, come seguire la gara in tv

La sfida tra Fiorentina e Roma sarà visibile in diretta alle 15.30 di lunedì 6 gennaio con diretta su Rai 2, RaiPlay, Sky Sport Calcio e NOW.