Supercoppa, boom di ascolti per Inter-Atalanta: quasi 5,4 milioni di spettatori su Canale 5

Boom di ascolti in tv per la semifinale di Supercoppa italiana tra Inter-Atalanta. In particolare, la sfida ha raccolto 5.389.000 spettatori con uno share del 25,4% su Canale 5: nel dettaglio, il pre e post nel complesso hanno raggiunto 3.659.000 spettatori con il 18,3%, mentre il primo tempo ha avuto 5.314.000 spettatori con il 25,9% e il secondo tempo 5.454.000 spettatori con il 24,9%. Inoltre, Supercoppa Italiana Live ha raccolto 1.820.000 spettatori pari al 9,8% di share.

Si tratta di dati in forte crescita rispetto alla passata edizione, la prima disputata in Arabia Saudita con il format Final Four. Nel dettaglio, infatti, le due semifinali della edizione disputata nel gennaio 2024 avevano raccolto in media 4,0 milioni di spettatori con uno share del 18,8%.

Il dato della semifinale tra Inter e Atalanta, inoltre, è stato anche superiore a tre finali disputate negli ultimi anni, in particolare quella del 2017 tra Juventus e Lazio (5,5 milioni di spettatori), quella del 2012 tra Juventus e Napoli (4,9 milioni di spettatori) e quella del 2015 tra Juventus e Lazio (4,6 milioni di spettatori), seppur tutte e tre abbiano avuto dati superiori in termini di share.

Infine, la sfida è anche finora la gara più vista in chiaro nelle competizioni di club nella stagione 2024/25, superando i 3,5 milioni di ascolti di Juventus-Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.