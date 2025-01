Caso Olmo: il Barcellona pronto al ricorso in tribunale contro il regolamento della Liga

L’ultima possibilità per il Barcellona di poter registrare Dani Olmo e Pau Victor anche per la seconda metà di questa stagione, qualora non arrivasse l’ok definitivo di Liga e Federcalcio spagnola, è rivolgersi alla giustizia ordinaria con un ricorso.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il club blaugrana potrebbe presentare nelle prossime ore un ricorso al tribunale per appellarsi contro la norma presente nel regolamento della Liga che vieta ai club di registrare lo stesso calciatore due volte nel corso della stessa stagione. Sarebbe il caso dei due giocatori in questione, visto che sono stati inseriti per la prima metà, ora non risultano nella rosa a disposizione di Hans Flick, mentre l’obiettivo è quello di inserirli nuovamente. Sarebbe, seguendo il regolamento, una doppia registrazione, che è vietata dalle stesse norme in vigore.

Si tratta, secondo il Barcellona e il suo team legale, di una norma che limita la fase d’azione di un club e quindi è da rivedere. Ma Liga e Federcalcio non hanno accolto le proteste dei catalani, che ora hanno l’unica carta da giocare con il tribunale dove dovrebbero presentare una denuncia contro questo regolamento, che vieta di attendere la fine del mercato invernale (in Spagna, come in Italia, chiude il 3 febbraio) per reperire le risorse necessarie al tesseramento di Olmo e Victor.

La situazione dei due, con l’ex Lipsia che potrebbe anche svincolarsi gratuitamente (con una richiesta danni da far valere verso il Barcellona che dovrebbe saldargli lo stipendio fino al 2030 e la restante quota del cartellino al club tedesco), ricorda quella che ha visto coinvolto Samu Omorodion con il Granada che non lo potè registrare nella propria rosa dopo averlo acquistato dall’Atletico Madrid.