Salernitana, bilancio 2024 in rosso di 41 milioni: Iervolino ne versa 30

La Salernitana ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 41,4 milioni di euro, rispetto alla perdita pari a 29,6 milioni del 2022/23. Si tratta del secondo esercizio interamente sotto la gestione della proprietà legata a Danilo Iervolino, visto che nel 2021/22 era diventato proprietario solo a gennaio (dopo i mesi in mano al trust per il passaggio della società da Claudio Lotito).

Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, il fatturato della società campana è stato pari a 63,2 milioni di euro (contro i 70,9 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono stati pari a quota 102,1 milioni (106,4 milioni nel 2022/23).

Salernitana bilancio 2024 – I ricavi

Complessivamente, la Salernitana nella stagione 2023/24 ha registrato 63,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 70,9 milioni del 2022/23. La voce più corposa è quella relativa ai diritti televisivi, pari a 32,3 milioni di euro, mentre le plusvalenze sono stati pari a 10,3 milioni.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 7,1 milioni di euro;

7,1 milioni di euro; Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 8,6 milioni di euro;

8,6 milioni di euro; Ricavi da diritti tv: 32,3 milioni di euro;

32,3 milioni di euro; Ricavi da plusvalenze: 10,3 milioni di euro;

10,3 milioni di euro; Altri ricavi: 4,9 milioni di euro;

4,9 milioni di euro; TOTALE: 63,2 milioni di euro.

Salernitana bilancio 2024 – I costi

I costi a bilancio per la Salernitana sono leggermente calati nel 2023/24 a 102,1 milioni di euro rispetto ai 106,4 milioni di euro del 2022/23. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 53, milioni di euro (in calo rispetto ai 63,7 milioni di euro del 2022/23) di cui 34,9 milioni come compensi calciatori (44,6 milioni nel 2022/23) e 5,8 milioni come compensi allenatori prima squadra (6,3 milioni nel 2022/23), oltre ad ammortamenti legati ai calciatori per 21,4 milioni di euro (13,8 milioni nel 2021/22).

Questi i costi voce per voce:

Costi per servizi: 12,1 milioni di euro;

12,1 milioni di euro; Costi del personale: 53,0 milioni di euro;

53,0 milioni di euro; Ammortamenti e svalutazioni: 25,8 milioni di euro di cui 21,4 milioni per i calciatori;

25,8 milioni di euro di cui 21,4 milioni per i calciatori; Altri costi : 11,2 milioni di euro;

: 11,2 milioni di euro; TOTALE: 102,1 milioni di euro.

Salernitana bilancio 2024 – Risultato, debiti e patrimonio netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a -38,9 milioni di euro (rispetto al -35,6 milioni di euro del 2022/23). Il risultato ante imposte è stato negativo per 42,4 milioni di euro circa, rispetto al -36,8 milioni del 2022/23, mentre il risultato netto è stato negativo per 41,4,6 milioni di euro contro il rosso di 29,6 milioni del 2022/23 e la perdita di 16,8 milioni del 2021/22.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è positivo per circa 461mila euro, rispetto al patrimonio netto positivo per 12,4 milioni al 30 giugno 2022. Per tenere in equilibrio la situazione è servito un ulteriore intervento da parte della proprietà: nel corso della stagione 2023/24 infatti Iervolino ha versato nelle casse del club circa 30 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 37,5 milioni del 2022/23, ai 20 milioni del 2021/22 e ai 10 milioni per l’acquisto del club, per un investimento complessivamente pari a 97,5 milioni di euro.

Infine, sul fronte debiti, i debiti complessivi sono saliti a 98,9 milioni di euro (86,7 milioni al 30 giugno 2022), mentre l’indebitamento finanziario netto è invece pari a -29,9 milioni rispetto alla posizione negativa per 26,2 milioni del 30 giugno 2023, alla luce di un nuovo finanziamento sottoscritto nell’ottobre 2023 con Banca Generali da 15 milioni di euro.