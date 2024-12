Svolta VAR in Carabao Cup: le decisioni spiegate ai tifosi negli stadi

La Coppa di Lega inglese, chiamata Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione, è arrivata alle semifinali con due grandi match come Arsenal-Newcastle e Tottenham-Liverpool che si sfideranno per un posto in finale a Wembley dopo un doppio confronto fra andata e ritorno.

Per l’occasione, la English Football League, seconda lega professionistica del calcio inglese e organizzatrice del torneo, ha ufficializzato che le decisioni prese al VAR, introdotte ormai da diverse stagioni, saranno spiegate in diretta dall’arbitro in campo con i tifosi, sia allo stadio che a casa, che potranno ascoltare la spiegazione dopo l’on field review.

«Come parte del progetto pilota – si legge nella nota sul sito EFL –, gli arbitri annunceranno (tramite il sistema di altoparlanti dello stadio) la decisione finale dopo una revisione al monitor VAR a bordo campo o al termine di analisi di fatti oggettivi, come un tocco di mano accidentale da parte dell’autore di un gol o valutazioni di fuorigioco. Solo la decisione finale verrà annunciata nello stadio».

Gli annunci del VAR negli stadi sono già stati introdotti con in diversi eventi FIFA, incluso il Mondiale Femminile 2023, e mirano a fornire maggiore chiarezza e comprensione riguardo alle decisioni chiave per i tifosi presenti allo stadio e per chi guarda da casa. Questo nuovo progetto pilota fa parte del più ampio impegno del Professional Game Match Officials Board (PGMOB) per la trasparenza e l’adozione di innovazioni tecnologiche a beneficio degli arbitri e dei tifosi.

Il progetto pilota, come detto, sarà applicato in entrambe le gare delle semifinali. Le partite di andata si terranno rispettivamente all’Emirates Stadium martedì 7 gennaio e al Tottenham Hotspur Stadium mercoledì 8 gennaio. La vincente di ciascun confronto accederà alla finale, che si disputerà a Wembley domenica 16 marzo.