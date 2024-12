I club sauditi costretti a vendere prima di acquistare giocatori nel mercato invernale

La Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita, ha annunciato tutti i dettagli per la finestra di mercato invernale 2024-25, che si svolgerà dal 1° gennaio al 30 gennaio 2025 e che vede coinvolte indirettamente anche i top campionati europei visti i tanti affari conclusi nelle ultime sessioni.

«Questi preparativi evidenziano l’impegno della lega nel supportare i club facilitando i trasferimenti dei giocatori, migliorando la governance e la pianificazione, garantendo il benessere dei calciatori e promuovendo la sostenibilità finanziaria», si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della Saudi Pro League.

La SPL ha organizzato una serie di workshop intensivi con i club membri per valutare le loro esigenze specifiche e gli obiettivi in vista del mercato invernale. Questi workshop mirano a fornire un supporto personalizzato ai club, permettendo loro di continuare a ottenere successi sia dentro che fuori dal campo. Questo include anche il facilitare trasferimenti tra club all’interno della lega. Questo rappresenta il desiderio del movimento calcistico nazionale di riuscire a evolversi sempre di più nel tempo diventando uno dei campionati più importanti del mondo.

Durante la finestra di mercato estiva del 2024, i club hanno utilizzato 16 dei 36 slot disponibili per giocatori stranieri under 21. Tredici club hanno tesserato almeno un giocatore straniero under 21, mentre cinque club non hanno effettuato alcun acquisto in questa categoria. Gli slot rimanenti offriranno opportunità per ulteriori rinforzi durante il mercato invernale.

Inoltre, tutti i 18 club hanno raggiunto il limite massimo di otto giocatori stranieri over 21 per squadra entro la fine del mercato estivo. Di conseguenza, nuovi acquisti in questa categoria durante la finestra invernale richiederanno ai club di risolvere contratti, vendere giocatori o rimuovere membri dalla rosa. Questo è il punto più interessante per le società europee, visto che nessuna delle big saudite potrà comprare altri calciatori provenienti dall’estero se prima non ne venderà uno di quelli che sono già in rosa.

La SPL collaborerà strettamente con i club e con il Comitato per la Sostenibilità Finanziaria per garantire il rispetto delle politiche e dei regolamenti della lega. Questi gli obiettivi che il massimo campionato saudita si è posto:

Diminuzione dell’età media dei giocatori: l’età media dei giocatori nella lega è scesa da 27,6 anni a 26,2 anni, riflettendo un maggiore focus sull’acquisizione di giovani talenti.

Movimenti dei giocatori: un totale di 115 giocatori nazionali è stato registrato, mentre 132 hanno lasciato la lega per scadenza di contratto, cessioni o risoluzioni contrattuali. Nel frattempo, 101 giocatori stranieri sono arrivati nella lega e 32 hanno lasciato per scadenza di contratto, cessioni o risoluzioni contrattuali.

La SPL ha ribadito il proprio impegno a promuovere trasparenza e collaborazione con i club, continuando al contempo a migliorare la competitività e l’eccellenza organizzativa della lega. Come parte della sua strategia di trasformazione, la SPL punta a posizionarsi tra i principali campionati di calcio del mondo. Questa strategia si basa su cinque pilastri principali: