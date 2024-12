Stadi, giovani, scommesse, controlli economici e non solo: il programma di Gravina per la rielezione a presidente FIGC

“A vele spiegate. Piattaforma programmatica 2025-2028”. Si intitola così il programma elettorale presentato da Gabriele Gravina verso le elezioni del nuovo presidente FIGC previste per il prossimo 3 febbraio. Elezioni sostanzialmente scontate, considerando il forte appoggio al numero uno federale uscente (che ha presentato la candidatura con l’appoggio di Lega Serie B, Lega Pro, Dilettanti, Atleti e Tecnici) che è anche l’unico candidato che si è presentato.

Un documento che Gravina intende come “completamento di un viaggio” iniziato nel 2018, con il suo primo mandato come presidente FIGC. Nel corso dell’ultimo quadriennio, il numero uno federale sottolinea in particolare tra gli obiettivi raggiunti tra gli altri la vittoria dell’Europeo 2021, la modifica dello Statuto FIGC, il Var nelle competizioni professionistiche, la pubblicazione degli audio VAR, il professionismo femminile, il lancio della OTT Vivo Azzurro Tv, l’assegnazione di Euro 2032 all’Italia e della Supercoppa Europea 2025 a Udine.

Il documento passa poi alle proposte di Gravina, a partire dalle richieste in termini legislativi:

Tax Credit per investimenti virtuosi nei settori giovanili e nelle infrastrutture;

reinvestimento di una percentuale dei proventi delle scommesse sul calcio, con vincolo per investimenti nei vivai, nel calcio femminile e negli impianti;

abolizione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse;

rifinanziamento della legge sul professionismo femminile;

Legge speciali per gli stadi per snellire gli aspetti burocratici

Tra i tanti interventi a livello federale per il Sistema Calcio, inoltre, Gravina sottolinea anche i seguenti: