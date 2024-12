Ufficiale, il Monza esonera Nesta: Bocchetti pronto a subentrare in panchina

«AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro». Con questa breve nota il club brianzolo ha annunciato di avere esonerato l’allenatore, che nella serata di ieri ha subito l’ennesima sconfitta della sua stagione, perdendo in casa 1-2 contro la Juventus.

Il Monza si trova attualmente all’ultimo posto in classifica, con soli 10 punti conquistati in 17 partite e una sola vittoria in tutto il campionato. Una situazione che mette la squadra a serio rischio retrocessione, con la zona salvezza distante attualmente 5 punti (il quartultimo posto è occupato dall’Hellas Verona, a quota 15 punti).

Monza nuovo allenatore – Bocchetti pronto a subentrare

Secondo le indiscrezioni, il prossimo allenatore del Monza dovrebbe essere Salvatore Bocchetti. L’ex calciatore – che è ancora sotto contratto con l’Hellas Verona – starebbe definendo gli ultimi dettagli prima di accomodarsi in panchina e guidare la squadra.