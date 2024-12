La Kings League sbarca su Sky: in onda il torneo italiano e la World Cup Nations 2025

La Kings League Italy 2025 e la Kings World Cup Nations 2025 saranno su Sky e in streaming su NOW.

La Kings League è un torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué nel 2022, poi sviluppatosi con grande successo, con regole che mirano a unire il meglio del calcio con le ultime tendenze degli eSports. La Kings League ha coinvolto numerose leggende del calcio internazionale che ne sono protagonisti e testimonial.

La Kings League presenta un format innovativo, che unisce l’elemento agonistico ad un vero e proprio show, con partite sempre più spettacolari ed emozionanti. Calcio d’inizio nel 2025 su Sky e NOW per la Kings League Italy, con 12 squadre presiedute da altrettanti influencer, streamer e content creator.

Dal 1° gennaio su Sky e NOW anche la Kings World Cup Nations, che riunirà 16 squadre nazionali in un campionato che si svolgerà in Italia. Proprio la nazionale italiana sarà protagonista, il 1° gennaio, della sfida contro il Giappone, in diretta su Sky e NOW. La finale si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il prossimo 12 gennaio e sarà trasmessa live da Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Sky Sport trasmetterà live streaming le partite dell’Italia e la finale della Kings World Cup Nations 2025 sull’account YouTube di Sky Sport, sul sito skysport.it e sul profilo TikTok di NOW con la telecronaca di Sky Sport.

Ci sarà una grande copertura di contenuti di tutte le partite della Kings League sui social di Sky Sport, di NOW e sul sito di Sky Sport.