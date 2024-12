Caso Diarra, la FIFA approva nuove norme provvisorie per il mercato

L’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA adotta il quadro normativo provvisorio relativo al Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (RSTP).

La decisione fa seguito a una stretta consultazione con i principali stakeholder del calcio. Le regole provvisorie saranno applicate immediatamente. La FIFA continuerà le consultazioni per sviluppare un quadro normativo globale solido e a lungo termine.

A seguito della proficua consultazione della FIFA con i principali stakeholder del calcio in relazione al sistema dei trasferimenti e alle possibili modifiche all’articolo 17 del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (RSTP), l’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha adottato un quadro normativo provvisorio relativo all’RSTP e alle Norme Procedurali che regolano il Tribunale del Calcio.

Il quadro normativo provvisorio riguarda le norme relative al risarcimento per violazione del contratto, alla responsabilità solidale, all’induzione alla violazione del contratto, ai Certificati di Trasferimento Internazionale e ai procedimenti dinanzi al Tribunale del Calcio, con l’obiettivo di fornire chiarezza e stabilità in vista dei prossimi periodi di registrazione e di sostenere regole uniformi a livello globale. La FIFA ritiene di avere la responsabilità, in quanto organo di governo mondiale riconosciuto del calcio, di fornire la massima stabilità e chiarezza normativa nelle attuali circostanze.

La FIFA rimane convinta che un dialogo aperto e inclusivo con tutte le parti interessate sia la strada da seguire per sviluppare un quadro normativo solido, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato per il calcio a livello globale. Per questo motivo, il quadro normativo provvisorio rappresenta un compromesso equilibrato tra tutti i punti di vista espressi dalle parti interessate che hanno partecipato attivamente alle discussioni sulla sostanza di questo quadro normativo provvisorio. Il quadro normativo provvisorio si applicherà immediatamente, anche ai casi pendenti davanti al Tribunale del Calcio, in linea con le note esplicative dettagliate.

Tutte le parti coinvolte si sono accordate chiaramente sul fatto che questo quadro normativo provvisorio non avrà alcun impatto sulle consultazioni in corso e sulle discussioni riguardanti eventuali modifiche a lungo termine dell’RSTP.

La FIFA si augura di continuare la sua stretta collaborazione con le principali parti interessate nell’ambito del dialogo globale avviato a ottobre con l’obiettivo di sviluppare un quadro normativo solido, trasparente, non discriminatorio, obiettivo e proporzionato che si applichi uniformemente al calcio professionistico a livello globale.