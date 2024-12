Serie A, Ezio Simonelli scrive ai club: importante una Lega compatta

Il nuovo presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha inviato oggi una lettera a tutte le società del massimo campionato, ringraziando per il largo consenso ricevuto e la fiducia concessa e assicurando il massimo impegno al servizio della Lega.

Come appreso dall’ANSA, il nuovo presidente della Lega Serie A, rammaricandosi per non aver potuto incontrare i club nel giorno della sua elezione, ha voluto ricordare alle società l’importanza di una Lega compatta e non divisa da interessi personali, garantendo che saprà ascoltare e rappresentare gli interessi comuni con imparzialità e legittimazione nei tavoli istituzionali.

Inoltre, nella lettera Simonelli ha invitato le società a lavorare insieme, proponendo una gestione assembleare snella e produttiva, ribadendo infine la convinzione che la crescita collettiva e la valorizzazione del campionato siano uno dei primi obiettivi da perseguire.