Marotta: «Da Cardinale parole fuori luogo. L’Inter rispetta rigidamente il FPF»

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Inter e Como, match che chiuderà la 17esima giornata del campionato di Serie A.

Il numero uno dei nerazzurri ha voluto rispondere alle parole del proprietario del Milan – e fondatore di RedBird – Gerry Cardinale. Intervenendo durante una masterclass alla Harvard Business School, il businessman americano aveva utilizzato la vecchia proprietà dell’Inter come metro di paragone sulla gestione di una società calcistica.

«Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il “vincere con intelligenza”. L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta (con riferimento alla proprietà nerazzurra e non alla società, ndr), è questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno, lo capisco», aveva detto il proprietario del Milan.

Parole a cui Marotta ha risposto così: «Le parole di Cardinale? Non volevo parlarne ma visto che hai chiesto è doveroso rispondere. Sono affermazioni fuori luogo, inopportune e poco rispettose. Cardinale ha fatto un po’ confusione. E’ vero che negli anni passati il nostro azionista di maggioranza ha passato momenti economici difficili, è stato subito affiancato da Oaktree e oggi Oaktree è il proprietario, la gestione dell’Inter è cosa completamente diversa dagli azionisti».

«Noi rispettiamo il Fair Play Finanziario in modo molto rigido. Noi siamo passati da una perdita di 246 milioni a una perdita di 46 milioni. E nel frattempo abbiamo vinto lo Scudetto, la Supercoppa e conquistato la seconda stella. Unica squadra di Milano che ce l’ha», ha concluso Marotta.