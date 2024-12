Carnevali: «Serie B più unita della A. Simonelli persona molto preparata»

Il Sassuolo passerà il Natale da prima in classifica in Serie B per poi presentarsi a Santo Stefano per lo scontro diretto in casa contro il Pisa con ben sei punti di vantaggio sulla formazione di Filippo Inzaghi e sullo Spezia.

Un ruolino di marcia della squadra di Fabio Grosso che è stato fin da subito molto importante e che ha subito una netta crescita dal rientro in campo del capitano e numero 10 Domenico Berardi. L’esterno d’attacco mancino è stato uno dei temi affrontati dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali a “La Politica nel Pallone” di Emilio Mancuso, puntata numero 746, su Radio GR Parlamento.

E quando si parla di Berardi ormai da anni si deve affrontare il discorso mercato: «Oggi la cosa più importante per noi e per il ragazzo è che sia ritornato a giocare visto l’infortunio e che soprattutto stia ritornando a grandi livelli, per cui il Berardi campione, quello che conosciamo, e il Berardi professionista. Il ragazzo è un esempio, si è messo a disposizione in un campionato che non fa parte della sua categoria che si è messo a disposizione e ci sta dando una mano a portare avanti quello che è il progetto di questa società che lui conosce benissimo, ovvero contribuire a ottenere una promozione ma anche a far crescere tanti giovani. Abbiamo una squadra con tanti ragazzi, siamo una delle squadre più giovani del campionato, e lui dà il suo contributo».

«Quello che succederà lo andremo a vedere insieme. A oggi non c’è nessuna richiesta. A oggi, lui per primo, siamo concentrati sul Sassuolo. Poi faremo le valutazioni, come abbiamo sempre fatto in questi anni, ci siederemo a tavola con le società che lo chiederanno perché con il ragazzo c’è qualcosa di speciale, di diverso, siamo sempre in sintonia sotto tutti gli aspetti», ha aggiunto Carnevali.

Sul momento del calcio italiano e sulle elezioni di Lega sia di A e B che si sono tenute negli scorsi giorni: «Credo sia giusto fare un ringraziamento al presidente Balata per quello che ha fatto visto che in questi anni è stato condotto un buon lavoro e fare l’in bocca al lupo a Bedin che ha già lavorato all’interno della lega e si è fatto vedere come una persona capace e che delle conoscenze in materia. E credo che ci siano le possibilità per la Lega Serie B di mettere le basi per un percorso importante».

Sulla situazione in Lega B: «Quello che ho trovato è una Lega meno disunita rispetto a quella che c’era in sSerie . Quindi le squadre sono un po’ più compatte con la volontà di creare un percorso sapendo che è un momento difficile in cui la parte economica riscontra delle difficoltà e soltanto grazie all’unione di utenti si può ottenere qualcosa di importante come si vede dalla creazione del canale di Serie B che si è chiuso con Amazon. Sono sicuro che tutte queste tematiche e progetti possano essere portati avanti dal nuovo presidente».

«Faccio un in bocca al lupo Ezio Simonelli – ha commentato Carnevali –, che conosco da tanto tempo. Credo che sia una persona super preparata e adatta per gestire la Lega di Serie A. È chiaro che il passo importante lo dobbiamo fare noi società di essere uniti e di avere una visione un po’ più ampia e a lungo termine. Senza unione difficilmente siamo in grado di mettere il presidente nella condizione di lavorare nel modo migliore. Oggi il nostro auspicio è proprio quello. Questo cambiamento, senza dire se quello che è stato fatto nel passato sia giusto o sbagliato, ti può dare le motivazioni giuste per cercare anche di fare qualcosa di nuovo e di diverso».

Una battuta, infine, ancora su Berardi e sul recente passato: «Ci sono stati più momenti, momenti in cui ci poteva essere una cessione perché magari la società era anche disposta a fare una cessione e poi per diversi motivi non si è conclusa. Di richieste ne abbiamo avute diverse, penso alla Juventus, l’Atalanta, diverse squadre nel corso degli anni, poi per un motivo o per un altro, in primis la nostra volontà e poi quella del giocatore, e poi magari non ci sono state quelle offerte economiche che non ci hanno fatto trovare una soluzione».