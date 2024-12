La "ricetta Ranieri" funziona: la Roma scala posizioni in Serie A e sui social

L ’Inter difende il terzo posto nel podio (26.600 citazioni) in attesa della partita di questa sera in casa con il Como. Guadagnano due posizioni in classifica, con 16.700 citazioni, gli uomini di Claudio Ranieri , grazie alle cinque reti segnate in casa contro il Parma e alla prestazione da record di Dybala. Al quinto posto rimane stabile la Lazio con 16.600 menzioni.

MediaScore 17esima giornata – Come cambia la classifica social

Sui social a scalare la classifica sono Genoa, Verona e Parma nonostante le prestazioni poco convincenti delle squadre in campo. La squadra di Vieira guadagna comunque sette posizioni, diventando ottava in classifica con 6.700 menzioni, la squadra di Zanetti con più sei posizioni e 3.800 menzioni conquista il quattordicesimo posto.

Infine, il Parma, che nonostante la sconfitta 5-0 con la Roma, ha guadagnato 4.400 menzioni, conquistando il dodicesimo posto in classifica.

MediaScore 17esima giornata – I temi di dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

In attesa della Supercoppa

Negli ultimi mesi sono state rese note le date del torneo e il tabellone della Supercoppa 2024-2025. Sui social si discute già del primo trofeo in palio della stagione, per il quale scenderanno in campo, in Arabia Saudita, Inter, Milan, Juventus e Atalanta. La prima partita sarà il gennaio tra Inter e Atalanta, a seguire, il 3 gennaio, Juventus – Milan. Il 6 gennaio invece la finale tra le vincitrici. L’attesa è già alle stelle e i tifosi aspettano di vedere le squadre più prestigiose del calcio italiano sfidarsi per il primo titolo stagionale. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire chi alzerà al cielo la Supercoppa Italiana 2024-2025.

Bove torna al Franchi

Edoardo Bove tornerà finalmente al Franchi questa sera mentre la viola scenderà in campo con l’Udinese. L’incidente di Bove, avvenuto durante la partita Fiorentina-Inter dell 1° dicembre, ha scosso il mondo del calcio. I tifosi hanno mostrato il loro entusiasmo sui social vedendo il giovane tornare ad allenarsi già qualche giorno fa e sono pronti ad accoglierlo con un caloroso abbraccio e affetto nelle tribune del Franchi. La Fiorentina coglierà questa occasione non solo per accogliere nuovamente Bove ma anche per cercare di riscattarsi dalla sconfitta con il Bologna.

MediaScore 17esima giornata – La classifica media

Juve e Milan non lasciano il podio, il Napoli lascia il podio all’Inter. Anche questa settimana sul podio della classifica media troviamo ai primi due posti Juventus e Milan, rispettivamente con 17.197 e 16.080 menzioni.

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 17esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Il Napoli invece perde il suo posto nel podio (con sole 13.864 citazioni) a favore di Inter e Roma, che si posizionano al terzo e quarto posto, scalando entrambe di due posizioni la classifica con 15.398 e 14.234 citazioni. Ottima invece la performance media dell’Empoli, che guadagna sette posizioni, posizionandosi all’undicesimo posto nella classifica totalizzando 5.258 menzioni.