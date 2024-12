Sentenza contro Cloudflare, DAZN: «Ennesima battaglia vinta: conta solo la legalità»

Soddisfazione anche da parte di DAZN dopo la sentenza del Tribunale di Milano contro Cloudflare.

“Esprimiamo soddisfazione per questa ennesima battaglia vinta contro la pirateria. Sappiamo che è un ulteriore passo importante all’interno di una strategia articolata in corso di esecuzione e tesa a combattere questo fenomeno criminale”, ha spiegato la piattaforma streaming in una nota.

“Ai blocchi delle piattaforme illegali avvenuti grazie a Piracy Shield, si sono aggiunte le numerose azioni delle Procure contro chi vende pirateria ma anche contro chi la compra con l’avvio delle azioni sui clienti finali come le sanzioni”.

“Ora questa sentenza che arriva dopo quella della Francia, conferma quanto, all’interno della filiera criminale della pirateria che sfrutta appositamente determinati servizi, tutti abbiano una responsabilità. La tecnologia deve essere al solo servizio della fruizione lecita dei contenuti. Siamo contenti e sappiamo che le stesse azioni continueranno sempre più per ristabilire l’unica cosa che conta, la legalità”.