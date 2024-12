La NFL su DAZN: il piano Weekly Pro del Game Pass in offerta a meno di un euro

A partire dallo scorso 17 Dicembre e fino al prossimo 30 dicembre 2024, con DAZN è disponibile una nuova promozione sul piano Weekly Pro dell’NFL Game Pass, il pacchetto che consente di accedere per 7 giorni alla visione delle partite della stagione 2024/2025 della National Football League (NFL), la maggiore lega professionistica di football americano degli Stati Uniti.

NFL Game Pass offerta – La soluzione a sconto per provare la NFL su DAZN

In particolare, grazie a questa nuova offerta, lanciata in vista delle festività natalizie, su DAZN sarà possibile acquistare il pacchetto Weekly Pro dell’NFL Game Pass, valido per 7 giorni a partire dalla data di attivazione, al prezzo scontato di 0,99 euro (al posto del prezzo di listino da 19,99 euro).

La nuova promo, che permette di usufruire del pacchetto al prezzo scontato, rimarrà valida fino al 30 Dicembre 2024, salvo eventuali cambiamenti. Disponibili anche i piani Season Pro e Ultimate per vedere tutto il resto della stagione di NFL, sia a rate che in un’unica soluzione.

NFL Game Pass offerta – I piani Season Pro e Ultimate

Per quanto riguarda piano Season Pro “base” dell’NFL Game Pass, attualmente questo è attivabile a rate, con contratto di due mesi, al prezzo di 26,99 euro al mese pagato in due rate uguali. Invece, se si sceglie il pagamento in un’unica soluzione, con un pagamento per il resto della stagione, in questo caso il pacchetto Season Pro ha un costo pari a 49,99 euro.

Per quanto riguarda il pacchetto Season Pro Ultimate, questo è attualmente sottoscrivibile a rate, con contratto di due mesi, a 31,99 euro al mese pagato in due rate uguali. Il piano Season Pro Ultimate con pagamento in un’unica soluzione prevede invece un prezzo pari a 59,99 euro. Si segnala che, per i pacchetti Season Pro con pagamento in un’unica soluzione, sul sito DAZN viene ora specificato che in questo caso si avrà accesso a tutti i contenuti NFL fino al 31 Luglio 2025.

NFL Game Pass offerta – Le differenze fra Season Pro e Season Pro Ultimate

Introdotta per la prima volta per questa nuova stagione di National Football League, la versione Ultimate dell’NFL Game Pass acquistabile su DAZN offre alcuni benefici in più rispetto al Season Pro “base”, tra cui l’accesso a feed alternativi come TNF Prime Vision con Next Gen Stats e Manning Cast, un codice sconto del 25% utilizzabile solo una volta sull’NFL Shop e l’accesso esclusivo ai biglietti per le partite internazionali di Londra e Monaco.

Inoltre, con la versione Ultimate è anche possibile guardare i contenuti disponibili su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente, anche su due reti Internet diverse. Con il piano Season Pro base, invece, la visione dei contenuti in streaming è possibile solamente su un massimo di due dispositivi in contemporanea, utilizzando lo stesso indirizzo IP.

NFL Game Pass offerta – Il pass su DAZN

Su DAZN Italia, l’NFL Game Pass è disponibile sia come pacchetto a sé, quindi senza necessità di dover sottoscrivere un abbonamento a DAZN, sia in aggiunta a un abbonamento DAZN già attivo. Con l’NFL Game Pass, in particolare, i tifosi possono accedere alla visione in streaming di tutte le partite live e on demand della NFL, inclusi i playoff e il Super Bowl LIX, oltre che ad altri contenuti come NFL RedZone, Hard Knocks, NFL Network, highlights e documentari NFL.

Gli abbonati a DAZN (con piani Start, Goal Pass, Standard e Plus) senza NFL Game Pass, invece, possono accedere soltanto ad alcuni contenuti, come la diretta di alcune partite ogni settimana, i playoff di tutte le partite incluso il Super Bowl LIX e il canale NFL Network.