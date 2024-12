Calano le commissioni per gli agenti: nel 2024 incassati oltre 700 milioni

Dopo un 2023 da record, le spese per gli agenti a livello globale subiscono un calo. Infatti, la cifra totale che i club hanno speso nel 2024 è pari a 709,6 milioni di dollari (al cambio attuale, 683,4 milioni di euro).

Si tratta in particolare di un dato in calo del 20% rispetto agli 856,3 milioni di euro registrati nel 2023, ma comunque nettamente superiori ai 600 milioni del 2022.

La percentuale di gran lunga maggiore di tutti gli agenti di club è stata impiegata dai club europei, che rappresentano anche la parte del leone (85,4%) della spesa globale per gli agenti di club. Allo stesso modo, i club europei hanno impiegato il 90,4% di tutti gli agenti di club acquirenti e l’85,2% di tutti gli agenti di club cedenti. Queste ultime due percentuali sono in crescita rispetto al 2023.

Il maggior numero di commissioni per i servizi degli agenti è stato pagato dai club inglesi, con un totale complessivo di 185,8 milioni di euro. La classifica in vetta vede così:

Inghilterra – 185,8 milioni di euro (269,6 milioni nel 2023)

Italia – 90,8 milioni (111,4 milioni nel 2023)

Arabia Saudita – 42,3 milioni (82,8 milioni nel 2023)

Portogallo 60,9 milioni;

Spagna 52,9 milioni

Francia 42,2 milioni.

Nel 2024, gli agenti dei club sono stati coinvolti in un totale di 2.185 trasferimenti internazionali, stabilendo un nuovo record e segnando un aumento del 6,7% rispetto al 2023. In totale, ci sono stati 3.105 trasferimenti internazionali con un agente che agiva per conto del giocatore nel 2024. Questo rappresenta il 13,7% di tutti i trasferimenti, registrando però una diminuzione del 7,6% rispetto al 2023.

Nel calcio professionistico femminile, per la seconda volta in assoluto, i club hanno speso oltre 1 milione di dollari per i servizi degli agenti dei club, con una spesa totale di poco meno di 3,1 milioni di dollari. Questa cifra è più di sei volte superiore al livello del 2020 e oltre 2,2 volte maggiore rispetto al 2023 (1,4 milioni di dollari).