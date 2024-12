Stallo sulle nomine Rai: nuovo direttore ad interim per Rai Sport

Due nuove direzioni ad interim, per Rai Sport e Tgr, e la proroga dell’interim di Pierluca Terzulli al Tg3, verranno ufficializzate domani nel CdA Rai, che si riunirà a Viale Mazzini, nell’ultima seduta prima della pausa per le festività natalizie.

Per la direzione di Rai Sport l’interim andrà a Massimiliano Mascolo, attualmente il vicedirettore di Rai Sport con più anzianità anagrafica e anche quello che da più tempo ricopre il ruolo di vicedirettore. Per la direzione della Tgr l’interim andrà a Roberto Pacchetti (vicino alla Lega), attualmente condirettore della testata regionale con la più alta anzianità nel ruolo. Le proposte di delibera sono già arrivate sul tavolo dei consiglieri di amministrazione, 24 ore prima del CdA, come da regolamento.

Il fatto che venga prorogato l’interim di Terzulli in quota opposizioni (dopo che è stato fatto un approfondimento per assicurarsi che i termini contrattuali lo consentissero) è chiaramente strettamente legato al mancato sblocco del voto in Vigilanza sulla presidente in pectore Simona Agnes.

In assenza di un accordo con una parte delle opposizioni sufficiente a raggiungere la maggioranza dei due terzi necessaria per il via libera alla Agnes, non si procederà ad una nuova nomina al Tg3. Mentre il resto delle nomine in area maggioranza avverrà (dalla scelta di due direttori non ad interim per Rai Sport e Tgr a Rai News, ad alcune direzioni di genere) nei prossimi mesi, a valle di un confronto che avverrà presumibilmente nelle prime settimane del 2025.