Mondiale per Club, i prezzi dei biglietti: oltre 2mila euro per la finalissima

Giovedì scorso la FIFA ha sollevato finalmente il sipario sul Mondiale per Club 2025 definendo i gironi e il calendario della prima fase della competizione che si svolgerà dal 15 giugno 2025 negli Stati Uniti.

Tutte le 32 squadre partecipanti sanno quindi quali sono le proprie tre avversarie e in che stadi giocheranno la fase a gironi. Proprio in virtù di questo, la FIFA è pronta a vendere i biglietti per tutte le sfide. Ulteriori dettagli, sono stati comunicati dal Bayern Monaco ai propri tifosi e per le partite che riguardano la squadra bavarese di Vincent Kompany, ma potrebbero essere replicati anche dalle altre squadre.

Prezzi biglietti Mondiale per Club – Come si procede l’acquisto fra codici di accesso e la piattaforma FIFA

Un dettaglio molto importante sono le fasce di prezzo dei tagliandi decise dalla FIFA fino alla finalissima del 13 luglio che decreterà la squadra campione del Mondo.

Il Bayern Monaco fa sapere che fornirà nei prossimi giorni un codice di accesso per la piattaforma FIFA a tutti i propri abbonati che così potranno usufruire di una finestra dedicata in caso vogliano seguire la propria squadra del cuore fino negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Inoltre, il club ha fatto sapere che:

La fase di vendita FIFA si svolge dal 19 dicembre 2024 al 21 gennaio 2025 incluso .

si svolge . I codici di accesso consentono al titolare di acquistare fino a 6 biglietti per ogni partita del Bayern Monaco entro la fase di vendita indicata dalla FIFA, fino al 10 gennaio alle ore 17:00. Successivamente, le vendite con codice di accesso terminano e si passa alla procedura “Fan of”, che durerà fino al 21 gennaio alle ore 16:00.

Inoltre, l’acquisto dei biglietti è possibile solo entro i limiti del contingente reso disponibile dalla FIFA per ogni partita. È quindi possibile che tutti i biglietti vengano esauriti prima che alcuni tifosi possano utilizzare il codice di accesso.

È già possibile acquistare biglietti per le partite della fase a eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinali e la finale del 13 luglio al MetLife Stadium di New York/New Jersey a patto che la proprio squadra si qualifichi per il turno prescelto.

a patto che la proprio squadra si qualifichi per il turno prescelto. Se, ad esempio, la squadra del cuore venisse eliminato in semifinale, ma hai già acquistato i biglietti per la finale, l’importo pagato per il biglietto della finale sarà rimborsato. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare il biglietto della finale in caso di mancata partecipazione della squadra selezionata.

Il Bayern Monaco, inoltre, fa sapere che il codice dedicato agli abbonati può essere usato per acquistare i biglietti per tutte le partite della fase a gironi e anche per un possibile quarto di finale. Oppure si può utilizzare il codice esclusivamente per i tagliandi di un eventuale ottavo di finale.

Poi, una volta confermato e terminata la procedura di acquisto non sarà più possibile riutilizzare in nessun caso il codice ricevuto per comprare altri tagliandi. Inoltre, non sarà possibile rivendere i biglietti tramite la piattaforma FIFA e l’acquisto sarà gestito esclusivamente tramite il sito web della FIFA.

Infine, il Bayern Monaco garantirà anche ai suoi tifosi la possibilità di acquistare i biglietti per il Mondiale per Club. «Per rendere il processo di richiesta (“Fan of”) il più semplice possibile, sarà sufficiente identificarsi come tifosi del Bayern Monaco tramit il portale dedicato della FIFA. Daremo ai nostri fan questa opportunità dal 10 gennaio alle ore 17:00 fino al 21 gennaio alle ore 16:00», si legge nella nota del club bavarese. Da ricordare come i biglietti saranno venduti tutti secondo il criterio del primo arrivato.

Prezzi biglietti Mondiale per Club – Dalla fase a gironi alla finalissima: tutti i dettagli

Ecco, infine, i prezzi decisi dalla FIFA per ogni fase del torneo, con indicato il prezzo più basso e quello più alto (per la fase a gironi si prendo a esempio le tre che giocherà il Bayer Monaco):