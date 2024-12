Dybala al Galatasaray? L’impatto della cessione sui conti della Roma

Paulo Dybala via dalla Roma, ci risiamo. A pochi giorni dall’apertura del calciomercato invernale, tornano a rincorrersi ipotesi di cessione per l’attaccante argentino, il cui procuratore è volato a Istanbul per discutere un possibile approdo del suo assistito al Galatasaray. Secondo Il Corriere dello Sport, per Dybala sarebbe pronto un contratto di due anni e mezzo da circa 25 milioni di euro netti complessivi.

Si tratterebbe di guadagnare 5 milioni fino a giugno 2025 e altri 10 milioni per ognuna delle due stagioni fino al 30 giugno 2027. Trovato l’accordo con il giocatore, il Galatasaray negozierà con la Roma, che da parte sua ha fretta di vendere il calciatore per evitare che scatti la clausola per il rinnovo contrattuale da 8 milioni di euro netti annui, insostenibile per il bilancio giallorosso.

Dybala plusvalenza Roma – L’impatto dell’addio sui conti giallorossi

Ranieri ha dato il suo via libera all’operazione, dicendo di non essere intenzionato a trattenere calciatori che non sono coinvolti nel progetto (spiegando allo stesso tempo che secondo lui non è questo il caso di Dybala). Ma quanto incasserebbe la Roma con questa operazione? E come impatterebbe a bilancio la cessione di Dybala?

I Friedkin non sarebbero disposti a regalare il cartellino, ma vorrebbero mettere a referto almeno una plusvalenza. Il valore a bilancio di Dybala è pari a zero, quindi incassando 3 o 4 milioni di euro (questa sarebbe la cifra desiderata), la plusvalenza a bilancio sarebbe totale.

Alla plusvalenza si aggiungerebbe poi il risparmio sullo stipendio dell’attaccante, che nel 2024/25 secondo le indiscrezioni percepisce 6 milioni netti (11,1 milioni lordi). Considerando un addio anticipato di sei mesi rispetto a fine stagione, la Roma potrebbe così risparmiare 5,55 milioni di euro, per un effetto positivo complessivo – considerando anche la plusvalenza – tra gli 8,55 e i 9,55 milioni di euro.