Dalla Serie A al Boxing Day di Serie B: su DAZN oltre 1.000 eventi nelle feste

Durante le festività natalizie DAZN offre un ricco calendario di eventi sportivi che accompagna i tifosi nel clima festivo di “Let it Sport” per vivere la magia e le emozioni del grande sport italiano e internazionale. Tra Natale e Capodanno, DAZN porta lo sport direttamente nelle case degli appassionati, unendo famiglie e amici attorno alla passione comune per i grandi match, trasformando le feste in un momento ancora più speciale.

Un mese, quello di dicembre, che vedrà complessivamente oltre 1.000 appuntamenti sportivi disponibili in diretta e on demand sulla principale piattaforma globale di streaming sportivo. Il calcio è la stella assoluta di questo Natale: La Serie A Enilive è sempre in campo con tanti match appassionanti tutti disponibili su DAZN, come Inter-Como del 23 dicembre e le sfide che chiudono il 2024, come Lazio-Atalanta del 28 dicembre, Juventus-Fiorentina del 29 dicembre e l’ultimo big match dell’anno, sempre il 29 dicembre, in esclusiva su DAZN, con Milan-Roma.

Live anche gli studi post partita con DAZN Serie A Show, il programma della domenica condotto da Giorgia Rossi con le analisi firmate dai talent di DAZN e super ospiti, senza dimenticare l’appuntamento con Step on Football con Marco Parolo, Valon Berhami e il content creator Michele Danese, che chiude il 2024 con l’appuntamento di lunedì 23 dicembre, live sui social di DAZN. Dopo il pranzo di Santo Stefano, il 26 dicembre, torna anche il Boxing Day di Serie B, una tradizione immancabile per i tifosi che seguono il campionato cadetto

Per gli appassionati del grande basket, il mese di dicembre è da vivere fino all’ultimo minuto con una vera e propria maratona di appuntamenti: continua il cammino europeo in Eurolega di Milano che ospiterà i greci dell’Olympiacos il 26 dicembre, e per chiudere l’anno la Virtus di Ivanovic cercherà di riprendersi la rivincita sui francesi dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne il 27 dicembre. Il Campionato Italiano di Basket non è da meno, con match decisivi tra il 21 e il 30 dicembre, tra cui Trento-Virtus Bologna, Milano-Trapani e Venezia-Brescia.

Il 21 dicembre ci saranno le semifinali dei mondiali per club femminile a Hangzhou, in Cina. Le migliori squadre del mondo si sfideranno per conquistare il titolo mondiale. La finale per il terzo posto e la finalissima si disputeranno il 22 dicembre.

La giornata di Santo Stefano vede anche il volley protagonista, che offre un doppio appuntamento da non perdere: per la SuperLega Credem Banca, Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena si sfideranno in un match ricco di emozioni dove il Perugia di Simone Giannelli punta a festeggiare insieme ai tifosi, puntando a mantenere il podio in classifica, mentre per il volley femminile, appuntamento con il derby toscano tra Savino del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze che promette un altro grande spettacolo in Serie A1 Tigotà.

Al via la corsa ai play off di football americano vivranno momenti indimenticabili sotto le feste: le Week 16, 17 e 18 della NFL sono il cuore pulsante della stagione. Partite come Eagles-Commanders il 22 dicembre e Vikings-Seahawks attireranno gli occhi di tantissimi tifosi, mentre il 29 dicembre sarà la volta dell’attesissimo scontro Packers-Vikings. Non mancheranno neanche le emozioni degli sport invernali su DAZN, tramite il canale di Eurosport, con gli Azzurri pronti il 28 e 29 dicembre sulla neve di per la Coppa del Mondo di Sci Alpino e tanto altro ancora.