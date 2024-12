Addio Superlega, benvenuta Unify League. Prosegue senza sosta il lavoro di A22 Sports, che nella giornata odierna ha annunciato di avere scritto a FIFA e UEFA per chiedere il riconoscimento ufficiale delle sue nuove competizioni calcistiche europee.

Superlega nuovo nome – Cos’è Unify

Tra le nuove mosse della società, che punta a sfidare UEFA e FIFA con nuove competizioni per club, c’è quella di un restyling del nome. Le leghe previste da A22 daranno vita alla Unify League, dove Unify è anche il nome della piattaforma streaming che trasmetterà tutte le partite del torneo gratuitamente a livello globale (prevista anche una forma di abbonamento premium con contenuti aggiuntivi).

La lega – spiega A22 in una lettera – includerà 96 club, con qualificazioni basate sulle prestazioni annuali nei campionati nazionali. Il formato prevede una fase a gironi di 14 partite (7 in casa e 7 in trasferta) che si svolgerà da settembre ad aprile, seguita da una fase a eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. «È importante sottolineare che il calendario richiederà meno giornate rispetto alle competizioni attuali», scrive A22.

Superlega nuovo nome – I benefici dei nuovi tornei secondo A22

«I benefici principali della proposta Unify League» includono: