Diritti tv, i Mondiali 2026 e 2030 assegnati a BBC e ITV in UK. Attesa per l’Italia

BBC Sport e ITV hanno acquisito i diritti di trasmissione delle edizioni 2026 e 2030 dei Mondiali di calcio. Lo ha annunciato la FIFA con un comunicato ufficiale, spiegando che le due emittenti condivideranno equamente i diritti, dividendo tra loro le partite, compresa la finale che sarà trasmessa congiuntamente, garantendo così una copertura gratuita e accessibile della Coppa del Mondo.

La BBC offrirà copertura in diretta e highlights sui canali BBC TV e su iPlayer, mentre la telecronaca audio in diretta sarà trasmessa su BBC Radio 5 Live e 5 Sports Extra. ITV trasmetterà gratuitamente le partite in diretta su ITV1, ITV4 e ITVX, con highlights e contenuti esclusivi sui canali social di ITV Sport.

Il Mondiale 2026, ospitato congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti, vedrà la partecipazione record di 48 squadre, 16 città ospitanti e un totale senza precedenti di 104 partite, unendo il mondo attraverso il calcio e dando vita all’evento sportivo più inclusivo della storia.

L’edizione del 2030, invece, segnerà il centenario del torneo. La candidatura congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna per ospitare la manifestazione è stata confermata come unica proposta dal Consiglio della FIFA. Il Consiglio ha inoltre deciso all’unanimità di ospitare una speciale cerimonia celebrativa a Montevideo, capitale dell’Uruguay, dove si svolse la prima Coppa del Mondo FIFA nel 1930, nonché tre partite del torneo in Argentina, Paraguay e Uruguay.

Mattias Grafström, Segretario Generale della FIFA, ha dichiarato: «La Coppa del Mondo ampliata si preannuncia un evento indimenticabile per i tifosi di calcio di tutto il mondo nel 2026 e nel 2030. Siamo lieti di poter estendere la nostra partnership con BBC e ITV per le prossime due edizioni del torneo, poiché forniranno piattaforme solide nel Regno Unito per raggiungere il pubblico più ampio possibile e ottimizzare l’esperienza di visione».

Alex Kay-Jelski, Direttore Sport della BBC, ha commentato: «La BBC è entusiasta di poter trasmettere questi tornei. La Coppa del Mondo è magica, un evento che ferma il pianeta intero, e non vediamo l’ora di portarlo alle persone su tutte le piattaforme».

Niall Sloane, Direttore Sport di ITV, ha aggiunto: «Siamo impazienti di trasmettere questi due tornei gratuitamente su ITV e ITVX. La Coppa del Mondo offre sempre alcuni dei momenti più memorabili, storici ed emozionanti del calendario sportivo e siamo felici di mostrare il meglio del calcio al pubblico più vasto possibile».

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, l’accordo è stato siglato con il versamento di una cifra superiore a quella per l’edizione 2022 del torneo, quando le due emittenti pagarono 200 milioni di dollari circa. Il 2024 – spiega la FIFA – è stato un anno di successo per la vendita dei diritti tv del Mondiale, con la «firma di accordi di trasmissione in oltre 20 mercati, con ulteriori accordi previsti a breve».

I bandi per la vendita dei diritti tv in altri mercati europei sono attesi per l’inizio del 2025. Rimane in attesa anche l’Italia, territorio per il quale non è ancora stato annunciato il via della gara. L’edizione 2022 del torneo fu trasmessa interamente dalla Rai, che mandò in onda tutte le sfide fino alla finale tra Francia e Argentina.