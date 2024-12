A22 chiede a UEFA e FIFA il riconoscimento ufficiale delle nuove competizioni europee

A22 Sports Management accelera sul progetto Superlega. La società dietro il progetto ha annunciato oggi la presentazione di una proposta a UEFA e FIFA per ottenere il riconoscimento ufficiale delle sue nuove competizioni calcistiche europee.

“Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione

Europea (CGUE) qualsiasi competizione, la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo, può essere avviata ufficialmente”, si legge nella nota.

“La proposta incorpora i feedback ricevuti da una rilevante varietà di stakeholder del calcio nel corso degli anni e in particolare dopo la sentenza della CGUE. Una caratteristica chiave è il sistema di qualificazione rivisto, grazie al quale la partecipazione dei club è basata sulla performance annuale nei campionati nazionali. La proposta è anche pienamente allineata con la definizione UEFA del Modello Sportivo Europeo”.

“Il sistema di qualificazione annuale modificato è stato in gran parte sviluppato in seguito alle

discussioni con i club, le leghe e altre parti. Queste discussioni sono aumentate significativamente

dopo la sentenza della CGUE, che ha generato un ambiente più costruttivo per un dialogo aperto”, conclude la nota.